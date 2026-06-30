Negueruela se presentará a las primarias para ser el próximo alcalde: "Me siento con fuerza para transformar la ciudad"

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PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iago Negueruela ha anunciado este martes que se presentará a las primarias del PSOE de Palma para ser el candidato socialista a la Alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2027. "Me presento con fuerza, ganas e ilusión para transformar y mejorar nuestra ciudad. Es una ciudad maravillosa, que tiene muchísimos problemas que se han acumulado y han aumentado en los últimos tres años", ha declarado el actual secretario general de la Agrupación Socialista de Palma.

El socialista ha realizado este anuncio a través de un vídeo difundido a través de redes sociales, en el que el panecillo típico de Palma, el llonguet, sirve como hilo conductor para explicar las principales problemáticas que sufre la ciudadanía de Palma y en las que Negueruela quiere poner el foco. Así, la vivienda, movilidad, saturación, integración, la sostenibilidad y la necesidad de contar con barrios limpios y seguros son los ingredientes utilizados para elaborar un llonguet junto a diferentes residentes de Palma.

Según Negueruela, la vivienda es una de las cuestiones clave. "Las personas deben poder acceder a una vivienda, hoy lo único que ven es que los alquileres no dejan de subir y que las pocas viviendas que salen a la venta no son para la gente que vive en la ciudad", ha explicado antes de considerar también que la movilidad, con un modelo que llegue a todos los barrios, y la sostenibilidad, con más plazas con sombra y centros escolares con patios más verdes, también necesitan "un nuevo impulso frente a la inacción actual".

El socialista ha defendido también que los barrios estén limpios y sean seguros y que Palma tenga en cuenta a los trabajadores. "La gente que trabaja en Palma debe poder tener una vida plena en su ciudad, debe poder vivir de su salario, algo que hoy no sucede", ha opinado.

Además, ha defendido la necesidad de apostar por un modelo diferente. "No podemos vivir únicamente de un turismo que cada vez satura más la ciudad", ha defendido antes de insistir en que Palma sea una ciudad "abierta", que ponga en el centro a los residentes de Palma.