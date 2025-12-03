Negueruela (PSIB) acusa a Prohens de "huir" de Baleares cada vez que hay una derrota parlamentaria

Archivo - El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela, en rueda de prensa - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "huir" de Baleares y "no afrontar los problemas" cada vez que hay una derrota parlamentaria.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, el socialista ha criticado que la líder del Ejecutivo "optara por irse" del pleno de este martes en el que se tumbó el techo de gasto y que "no intentara negociar hasta el último segundo".

Además, ha reprochado a Prohens que la semana que viene "tampoco esté aquí". "Es la presidenta que está más fuera", ha sostenido, para después acusarla de "no querer gestionar" los problemas de las Islas.

Por otro lado, ha cargado también contra la presidenta sobre la no aprobación del techo de gasto, criticando que "desde que está Prohens ha habido más prórrogas de presupuestos que en la última década".

A su criterio, en el pleno de este martes todos los grupos dieron la espalda al PP, lo que demuestra que este grupo "está solo".