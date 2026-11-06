Niños de Palma y Fornalutx se comprometen en el Parlament a reducir el tiempo que pasan delante de las pantallas

Niños de los colegios de Fornalutx y La Miraculosa (Palma), en el salón de plenos del Parlament. - EUROPA PRESS

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 65 niños de quinto y sexto de primaria de los colegios de La Miraculosa (Palma) y de Fornalutx se han comprometido a reducir el tiempo que pasan delante de las pantallas y a preparse la ropa y la mochila antes de ir a dormir.

Los escolares se han convertido en diputados por un día en la Cámara balear en una iniciativa de Aldeas Infantiles SOS y durante la cual también se han comprometido a respetar y ayudar a los compañeros.

Los niños han ocupado los asientos de los diputados del Parlament y han simulado un pleno parlamentario en el que los portavoces de los cursos de los dos colegios han leído un manifiesto con normas de conducta en los ámbitos educativo, familiar y social.

La sesión parlamentaria ha finalizado con una votación en la que cada niño ha elegido su compromiso favorito. Los estudiantes han introducido su voto en una urna y, tras el recuento, han conocido el resultado.

Los tres compromisos más votados han sido, por orden, el de preparar la mochila y la ropa del colegio antes de irse a dormir, organizar mejor el tiempo delante de las pantallas y respetar y ayudar a los compañeros.