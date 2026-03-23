Los niños de Pediatría de Son Espases podrán recorrer los pasillos del hospital con un nuevo minicoche eléctrico

T-Systems dona un minicoche eléctrico para los niños de Pediatría del Hospital Son Espases - CAIB

PALMA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los niños del Área de Pediatría del Hospital Universitario Son Espases disponen de un nuevo minicoche eléctrico gracias a la donanación que ha hecho la empresa T-Systems.

El vehículo, conocido como T-Car, es uno de los recursos lúdicos que ofrece el centro para generar un entorno más amable, reconfortante y divertido para los pacientes más pequeños.

Según ha subrayado la Conselleria de Salud, con este minicoche eléctrico, los menores podrán recorrer los pasillos de una forma diferente, que les ayudará a olvidarse, aunque sea por un momento, del ambiente hospitalario.

La Comisión de Humanización de Son Espases ha sido la encargada de promover esta iniciativa, que se ha presentado este lunes en Son Espases con la presencia de la consellera de Salud, Manuela García; el subdirector de Humanización, Atención al Usuario y Formación, Gabriel Rojo; la coordinadora de la Subdirección de Transformación, Innovación y Salud Digital del Servicio de Salud, Laura Pradel; la directora de Enfermería de Son Espases, Natalia Vallés; y el jefe del Servicio de Pediatría, Joan Figuerola.

Igualmente, han asistid a la presentación del T-Car, el director comercial nacional de T-Systems Health, Ramón Puigoriol, y la responsable comercial regional, Aroa Vivanco.

El proyecto T-Car forma parte de T-Social, el área de responsabilidad social corporativa de la empresa. Según han explicado, la iniciativa nació en 2023 con el objetivo de hacer la estancia hospitalaria de los niños más amena y divertida entregando minicoches eléctricos a hospitales de todo el país.