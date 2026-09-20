La 'Nit de l'Art' celebra su 30º aniversario con más de 50 exposiciones y un centenar de artistas. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 'Nit de l'Art' ha conmemorado este sábado sus tres décadas de vida con la participación de más de 50 exposiciones y más de un centenar de artistas.

Para conmemorar este aniversario, las 16 galerías asociadas a Art Palma Contemporani (APC) han desplegado exposiciones, actuaciones y eventos especiales en Palma, Andratx, Pollença y Santanyí.

Lo que comenzó en 1997 como una iniciativa del tejido galerístico se ha convertido en un acontecimiento cultural de referencia que cada año activa galerías, museos, instituciones y espacios culturales de toda la isla y atrae a artistas, profesionales, coleccionistas y público.

Además del circuito galerístico de la asociación, el programa ha incluido un amplio abanico de proyectos expositivos, eventos culturales, visitas guiadas gratuitas en varios idiomas de la mano de profesionales del sector, conciertos y encuentros en las principales instituciones públicas y privadas de la isla.

Un año más han participado Es Baluard Museu d'Art Contemporani, la Fundació Miró Mallorca, la Fundación Juan March, CaixaForum Palma, Casal Solleric, Can Balaguer, La Llotja, La Misericòrdia, el Museu de Mallorca y el Museu de Pollença. Además, se ha ampliado la red de espacios colaboradores con la incorporación de iGallery.

El Ayuntamiento de Palma se ha sumado a esta cita del arte contemporáneo con una programación propia repartida entre diferentes espacios culturales municipales, con exposiciones en el Casal Solleric, Can Balaguer, la Fundació Miró Mallorca y el Espai Cor.

En concreto en el Casal Solleric, se han inaugurado dos exposiciones. Por una parte, se ha presentado la propuesta de Rebeca Morey Pérez, estudiante de Bellas Artes en Adema y ganadora de la presente edición del certamen Nous Talents, y cuya iniciativa está comisariada por Biel Amer.

También se ha inaugurado 'Club Miseria: The Last Beat', de Bel Fullana, una gran instalación comisariada por Tolo Cañellas que ocupa el patio, el 'showcase' y la logia del Solleric.

Can Balaguer ha ampliado su horario para facilitar la visita a las exposiciones temporales 'The House and the Forest' y 'Gaudí, impressions íntimes'.

La Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca ha inaugurado sus propuestas este viernes y que podrán visitarse hasta el 11 de abril. Concretamente, en el Espai Cúbic se ha presentado 'Jora', una instalación 'site-specific' de Pedro Torres que explora la interacción entre el alabastro, el agua y la luz.

Por otro lado, el Espai Zero acoge 'Alenades', de la artista mallorquina Isabel Servera.

Por su parte, el Auditori ha presentado dos películas inmersivas de Carlos Casas, como son 'Cemetery' (2019) y 'Bestiari' (2025), esta última producida por el Institut Ramon Llull y proyectada recientemente en la Bienal de Venecia.

El Consell de Mallorca, por su parte, se ha sumado con una programación propia en la Misericòrdia, el Palau Reial y el Museu de Mallorca, que ha permitido ampliar los espacios de la Nit de l'Art y acercar al público diferentes lenguajes de la creación contemporánea.

Entre las propuestas impulsadas en el marco de la participación del Consell han destacado las exposiciones 'Digital Splash', del artista italiano Fabrizio Plessi, en el Museu de Mallorca, y 'De la terra al Cel', de Català Roig, en la capilla de la Misericòrdia.

"Celebrar 30 años de la Nit de l'Art es celebrar también tres décadas de trabajo de las galerías, de los artistas y de todo un sector que ha conseguido convertir esta noche en una de las grandes citas culturales de Mallorca. En el Consell nos sumamos poniendo nuestros espacios a disposición de la ciudadanía y de la creación, pero teniendo claro que los grandes protagonistas son los artistas y las galerías", ha destacado la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consejera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

En la Misericòrdia, la programación se ha completado con diferentes propuestas expositivas vinculadas al tejido artístico y a las galerías de la isla.

La sala de la planta baja del edificio de entrepatios ha acogido 'La herida de la lengua', de Nora Ancarola, una propuesta de la ACCAIB; mientras que las salas anexas del Aljub han presentado 'Vacíos: espacios para la mirada', de Vicenç Mulet.

El patio de las Dones ha concentrado la propuestas 'The Last Nomad', de Alejandro Monge, de La Bibi Gallery; 'States of Matter, States of Mind', de Anna Belen, del CCA Andratx; y 'Nuevo Orden', de Nieves Guri y Marcos Juncal, de a66 Gallery.

La programación artística se ha completado con 'Puntos de origen', de Pep Manresa, y 'Retratos. Una re-mirada fotográfica a la escena musical de Mallorca [1999-2001]', de Joan Antoni Molina.

La música y las artes escénicas también han formado parte de la noche en la Misericòrdia, con las actuaciones del Trio Fishermanfriends, The Pilgrims y el DJ Niko Bellotto, así como la intervención de danza Waltzing Matilda, de la compañía Fiblada, en el Aljub de la Misericòrdia, organizada por el Teatre Principal de Palma.

El Palau Reial también se ha incorporado a la celebración, con la exposición de las piezas escultóricas del Fondo de Arte del Consell de Mallorca 'Cruz', de Horario Sampere; 'Parasitando', de Manuel Calvo; y 'Niu', de Pep Llambías. También se ha ofrecido una programación musical centrada en el piano, con las actuaciones de Ander Artetxe y Aleix Artetxe, Blanca Aguado y Pablo García Aguilera.