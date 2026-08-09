Noche de contrastes en Baleares: de los 'frescos' 16º en Escorca a los tórridos 28º en Formentera y Capdepera

Archivo - Un termómetro marca 35º por la noche. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha anotado una noche de contrastes en cuanto a las temperaturas mínimas de las últimas y que van de los valores 'frescos' de 16ºC en Escorca-Son Torrella a los propios de las noches tórridas que han dejado los 28ºC en el faro de Capdepera y Formentera.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, las mínimas más bajas se han anotado en Escorca (16ºC) y en Palma-Universitat y Campos (20º).

Por encima de los 20ºC y entrando en lo que se denomina noche tropical, en el caso de Mallorca, han quedado las mínimas en Andratx-Sant Elm y Calvià (21ºC), Sa Pobla, Artà, aeropuerto de Palma, Binissalem, Petra, Muro, Santa Maria, Sineu (22ºC), Manacor, Pollença y Llucmajor (23ºC), Campos-Salines, Escorca-Lluc, Port de Pollença, Porreres y Son Bonet-Aeropuerto (24ºC).

Siguiendo en Mallorca no han bajado de valores de noche tórrida las mínimas en Llucmajor-Radar y Colònia de Sant Pere (25ºC), Santanyí, Port de Sóller, Banyalbufar y Portocolom (26ºCº) y Cabrera y Palma-Portopí (27ºC).

En Menorca se han anotado mínimas de entre 22ºC en Cala Galdana y 26º en La Mola, mientras que en las Pitiusas han oscilado entre los 22ºC de Sant Joan de Labritja y los 28ºC de Formentera.