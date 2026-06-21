La noche de Sant Joan será tropical en Palma, con temperaturas de hasta 28ºC y cielos despejados

Archivo - Una hoguera durante la Noche de San Juan. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La noche de Sant Joan, entre el 23 y el 24 de junio, será tropical en Palma, con temperaturas de hasta 28 grados centígrados (ºC) y cielos despejados.

Es la previsión provisional de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que no prevé que se produzcan precipitaciones.

El cielo estará poco nuboso o despejado y las temperaturas diurnas oscilarán entre los 33ºC y los 36ºC, aunque bajarán hasta los 28ºC por la noche y hasta los 23ºC al final de la madrugada.

Se tratará, por tanto, de una noche tropical, ha señalado la Aemet en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El viento soplará flojo, predominantemente de componente este. Por la tarde habrá brisas costeras, con rachas de hasta 25 kilómetros por hora.