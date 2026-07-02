Nordic Walking en Palma: el IME organiza siete jornadas este mes de julio

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PALMA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME) ha organizado siete nuevas jornadas del programa de 'Nordic Walking' que se celebrarán a lo largo de este mes de julio en Palma.

La iniciativa, según ha señalado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, promueve hábitos de vida activa y saludable entre la ciudadanía mediante una actividad física accesible, inclusiva y adaptada a diferentes edades y niveles de condición física.

La programación de julio comenzará este viernes, 3 de julio, con una jornada en el Castell de Bellver y continuará con otra este sábado, 4 de julio, que partirá del Centro de Salud de Son Ferriol.

El 7 de julio la jornada será en sa Indioteria; el 10 de julio, en Ciudad Jardín; el 11 de julio, en el Centro de Salud de Pere Garau; el 21 de julio, en Son Espanyol; y, el 28 de julio, en el polideportivo de Son Moix.

El programa cerró el primer semestre del año con un total de 1.644 participantes, de los cuales 800 tomaron parte en las actividades del primer trimestre y 844 en las 22 jornadas organizadas durante el segundo trimestre en diferentes barrios de Palma.

Las actividades previstas para julio se enmarcan en los tres ejes habituales del programa: naturaleza, deporte y salud. Cada bloque está diseñado para dar respuesta a diferentes perfiles y ofrece un amplio abanico de propuestas, desde rutas accesibles al aire libre hasta sesiones en instalaciones deportivas municipales.

Todas las jornadas son gratuitas y se desarrollan con distintos niveles de intensidad, lo que permite una participación adaptada a las necesidades y capacidades de cada persona.

El Ayuntamiento ha resaltado que la práctica del 'Nordic Walking' está ampliamente reconocida por sus beneficios para la salud. Se trata de una actividad física muy completa que activa hasta el 90 por ciento de la musculatura corporal, mejora la capacidad cardiovascular, favorece la movilidad articular y contribuye a reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional.

Además, las sesiones grupales fomentan la motivación y favorecen la continuidad en la práctica deportiva.

Durante el mes de julio, el IME mantiene su apuesta por acercar la actividad física a los barrios de Palma, con puntos de encuentro situados en centros de salud, instalaciones deportivas municipales y entornos naturales de la ciudad.