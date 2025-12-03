Una nueva cirugía para pacientes oncológicos de Can Misses evitará hasta 30 derivaciones a Son Espases

Archivo - Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

IBIZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha incluido en la cartera de servicios de Dermatología y Anatomía patológica una nueva cirugía para pacientes oncológicos con la que se podrá llegar a evitar hasta una treintena de derivaciones al Hospital Universitario Son Espases.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa en un comunicado, se trata de la cirugía de mohs, una técnica quirúrgica que permite eliminar algunos tipos de cáncer cutáneo, sobre todo carcinomas basocelulares y espinocelulares con una alta tasa de curación.

Los equipos del Servicio de Dermatología y Anatomía Patológica se han formado en esta nueva técnica quirúrgica y han realizado con éxito la primera operación en tiempo real en el Hospital Can Misses.

La técnica, además, es altamente precisa, lo que permite conservar la mayor cantidad posible de tejido sano y reduce significativamente la tasa de recurrencia del cáncer, ha concluido el Área de Salud.