La nueva escoleta 0-3 años de Muro comienza el curso con una capacidad para 74 plazas. - CAIB

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha inaugurado este lunes la nueva escoleta Guillem Ballester i Cerdó de Muro, un centro de primer ciclo de educación infantil con capacidad para 74 plazas, gestionado directamente por la administración autonómica.

El acto ha contado con la presencia del conseller del ramo, Antoni Vera, y de la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, acompañados por el alcalde de Muro, Miquel Porquer.

Este nuevo centro, que ha iniciado su actividad este mes de septiembre, se integra en la red pública de escoletes gestionadas por la Conselleria.

La escoleta ha sido construida por el Ayuntamientop de Muro gracias a una subvención de 978.428 euros otorgada por la Conselleria de Educación y Universidades, dentro de la convocatoria de ayudas para la creación y consolidación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil.

Esta convocatoria forma parte de un programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Unión Europea - NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El coste total del proyecto ha ascendido a 2,4 millones de euros.

La Conselleria ha dotado al centro del personal educativo necesario, compuesto por una jefa de estudios, cinco técnicos de educación infantil y dos maestros, garantizando así una atención de calidad al alumnado.

COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN INFANTIL

Durante la inauguración, el conseller Vera ha reafirmado el compromiso del Govern con la etapa educativa de 0 a 3 años. En el curso 2025-2026, la Conselleria ofrece más de 14.140 plazas públicas, lo que supone un incremento de 1.702 plazas respecto al curso anterior.

Además de la escoleta de Muro, la Conselleria gestionará directamente otros nuevos centros como Can Baix Sol en Marratxí, la escoleta de Santa Eulària, la de Sant Rafel en Sant Antoni de Portmany, así como diversas aulas de 0 a 3 años habilitadas en CEIP de toda la comunidad: Sant Carles (Santa Eulària), Na Penyal (Cala Millor), Fornells, Gabriel Palmes (Estellencs), Miquel Porcel (Palma), s'Indioteria (Palma) y Caimari.

Todas estas plazas están incluidas en la medida de gratuidad del primer ciclo de educación infantil, iniciada por el Gobierno en el curso 2023-2024, con el objetivo de universalizar la educación en todas las etapas y facilitar la conciliación familiar.