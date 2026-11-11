Nueve de cada diez menores de Baleares tiene acceso, como mínimo, a un teléfono móvil - CAIB

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nueve de cada diez menores de Baleares tiene acceso, como mínimo, a un teléfono móvil y ocho de cada diez a, al menos, un ordenador portátil, una tableta y/o una consola de videojuegos.

Esta es una de las conclusiones de la encuesta sobre el uso de la tecnología por parte de los menores elaborada por Estudios de Opinión de Baleares, que indica que, entre semana, un 36 por ciento de los menores destina entre 30 y 90 minutos diarios a actividades lúdicas con dispositivos y un 29 por ciento los utiliza más de una hora y media al día por diversión.

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha explicado este miércoles en un comunicado que, en cuanto a las actividades lúdicas sin uso de dispositivos, el 36 por ciento también dedica entre 30 y 90 minutos, mientras que el 31 por ciento destina más tiempo, hasta los 180 minutos al día.

Según la encuesta, la exposición a los dispositivos aumenta los fines de semana, cuando un 40% dedica al menos 90 minutos al día. Sin embargo, destacan que el tiempo libre sin dispositivos aumenta en mayor medida, ya que un 26% destina 180 minutos o más al día a actividades de ocio sin uso de dispositivos, el doble que con ellos (13%).

Un 28% de los adultos con menores les da acceso a los dispositivos para mantenerlos entretenidos cuando están aburridos o cuando el adulto hace otras actividades. Además, la mitad de los adultos da acceso a dispositivos a los menores para realizar actividades de ocio como ver una película (55%), aprender o estudiar (52%) o comunicarse con familiares y amigos (50%).

PREOCUPACIÓN Y NORMAS

Esto contrasta con la preocupación general de los adultos por la sobreexposición de los menores a las pantallas, que valoran con un 7,8 sobre 10. En concreto, un 62% de los ciudadanos se preocupa por el acceso a contenidos inadecuados, como por ejemplo la violencia o la pornografía, y un 45% por el contacto con desconocidos en línea.

Asimismo, el 55% de los ciudadanos con menores conoce y utiliza herramientas de control parental, mientras que el 29% afirma conocerlas pero no las utiliza. Un 56% pone normas claras y las cumple, mientras que un 28% las pone, pero las cumplen de manera irregular.

En este sentido, un 52% de los adultos plantea una limitación de los tiempos de uso diario y un 49% pone filtros, limitaciones de contenido o bloqueo de aplicaciones.

Por otro lado, un 34% considera que los menores podrían tener su primer móvil con acceso a internet entre los 14 y 15 años y un 26% sube la edad hasta los 16 o 17 años. Además, tres de cada diez opinan que podrían tener acceso a consolas de videojuegos antes de los 12 años, mientras que seis de cada diez consideran que el acceso a las redes sociales y a la inteligencia artificial (IA) tendría que ser a partir de los 16 años, ya las consideran las tecnologías más peligrosas para los menores.

En cuanto al acceso a las tecnologías en el aula, un 58% de los ciudadanos cree que se tendría que introducir el uso de dispositivos digitales entre la Educación Secundaria Obligatoria y el bachillerato. Además, la mitad de los adultos considera que los menores no tendrían que utilizar la IA en la escuela como herramienta para resolver las tareas.

Sin embargo, el 59% de los encuestados considera que la tecnología facilita el aprendizaje de los estudiantes, mientras que un 22% considera que lo dificulta.

Finalmente, un 48% de los adultos hace una valoración positiva del impacto de tecnología en los menores hacia el 34% que plantea una valoración negativa. Igualmente, opinan que las dos medidas principales para proteger los menores en el entorno digital son una regulación más estricta de las plataformas, redes sociales y la IA (47%) y la verificación de edad obligatoria a las plataformas (29%).