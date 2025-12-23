El nuevo carril bici de 31 de Desembre eliminará 15 plazas de aparcamiento y una vía de circulación en Francesc Suau

Archivo - Un carril bici en Palma - APB - Archivo

El Ayuntamiento de Palma prevé que el nuevo carril bici en 31 de Desembre elimine 15 plazas de aparcamiento y un carril de circulación de un tramo de la calle Francesc Suau. Es la solución propuesta a la eliminación del itinerario ciclista de la calle Blanquerna.

Así lo ha explicado este martes el regidor de Movilidad, Toni Deudero, en una rueda de prensa para presentar la segunda fase del estudio de la red de carriles bici, que propone esta solución para la calle Blanquerna y otras dos para los carriles de la Estación Intermodal y la plaza Verge del Miracle.

Concretamente, se plantea eliminar un carril de circulación de un tramo de la calle Francesc Suau para instalar el itinerario ciclista y que, cuando llegue a 31 de Desembre, continúe gracias a la eliminación de las plazas de aparcamiento.

La primera fase de la auditoría determinó los puntos negros de la red ciclista y se elaboró un diagnóstico del estado de la red. Así, en esta segunda fase se realizan propuestas de ampliación de carriles, así como la mejora de puntos peligrosos o conflictivos.

En conjunto, la auditoría propone una ampliación de 59 kilómetros de la red de itinerarios bici en diez años y, en una primera fase, de 15 kilómetros en varias zonas de la ciudad.

En concreto, el plan de ampliación y mejora de la red se distribuye en tres fases: a corto plazo (1-2 años), a medio (3-5 años) y largo (6-10 años), hasta un total de 167 kilómetros de itinerario ciclista en la ciudad.

Así, en los dos primeros años se prevé construir 15 kilómetros más de red ciclista y solucionar 19 intersecciones, en las que estos caminos confluyen con zonas peatonales. También se propone solucionar los puntos en los que los carriles pasan por paradas de bus o contenedores.

El regidor ha remarcado que el estudio plantea unos criterios generales, una cuantificación económica y un calendario, aunque es "evidente" que está sujeto a cambios. Sobre la calle Blanquerna, ha señalado que la intención es solucionarlo con la "mayor brevedad" en 2026.