El nuevo jefe superior de Policía de Baleares será "especialmente sensible" con los problemas del sector turístico

El nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, jura el cargo en el acto de toma de posesión celebrado este jueves en Palma. - JAVIER FERNÁNDEZ-EUROPA PRESS

PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Baleares, José Antonio Puebla, será "especialmente sensible" con los problemas de sectores como el turístico, que ha definido como uno de los principales "dinamizadores" del archipiélago y del país.

De este modo se ha expresado el comisario principal durante su discurso tras tomar posesión del cargo en un acto celebrado este jueves en Palma y presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Puebla ha fijado entre sus objetivos mejorar los niveles de eficacia policial "poniendo al ciudadano en el centro, tanto al residente como al visitante" y optimizar los recursos de los que dispone la Jefatura Superior.

Además, ha adelantado que será "especialmente sensible" con los problemas de sectores económicos como el turístico, que ha definido como uno de los principales "dinamizadores" de Baleares y del conjunto de España.

Otro de las cuestiones sobre las que pondrá el foco, ha señalado, será las relaciones con los representantes sindicales, con los que en el pasado tuvo "muy buena sintonía", y la colaboración con los movimientos sociales y vecinales, las asociaciones empresariales y cualquier institución pública o privada "interesada en mejorar la seguridad de su entorno".

El nuevo jefe superior de Baleares también ha mencionado en su discurso cuestiones como la lucha contra el terrorismo, la inmigración irregular, la trata de seres humanos, la violencia machista y la atención a los colectivos más vulnerables.

A la toma de posesión han asistido, además de Marlaska, las secretarias de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y de Turismo, Rosario Sánchez; el director general de la Policía, Francisco Pardo; el director adjunto operativo (DAO), José Luis Santafé; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; la vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas; y los alcaldes de Palma, Jaime Martínez, y de Inca, Virgilio Moreno.

LA CARRERA DE PUEBLA

Puebla sustituye al recientemente nombrado director adjunto operativo (DAO), José Luis Santafé, después de que el anterior máximo uniformado del cuerpo, José Ángel González, fuera cesado tras conocerse la querella por agresión sexual que una inspectora interpuso contra él.

El nuevo jefe superior de Baleares ahora ocupaba hasta la actualidad la responsabilidad de secretario general de la División de Personal, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

Licenciado en Derecho, nació en Santander (Cantabria) e ingresó en la Policía Nacional como alumno de la escala ejecutiva en 1993. Ascendió a inspector jefe en 2008, a comisario en 2017 y es comisario principal desde 2025.

Inició su trayectoria policial como inspector en la Jefatura Superior de Cataluña y desde entonces ha ocupado diferentes responsabilidades en la División de Personal, la Comisaría General de Policía Judicial, la comisaría del distrito madrileño de Villa de Vallecas y la División de Cooperación Internacional.

En la Jefatura Superior de Baleares fue jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y también jefe provincial. Tras su paso por el Gabinete del Ministerio del Interior, desde junio de 2025 desempeñaba su labor como secretario general de la División de Personal.