Nuevo operativo policial en Son Banya contra el tráfico de drogas e infracciones urbanísticas

Policía Nacional y Policía Local en un operativo conjunto en el poblado de Son Banya

Policía Nacional y Policía Local en un operativo conjunto en el poblado de Son Banya - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional y Policía Local están desplegando este viernes un nuevo operativo policial en el poblado de Son Banya contra el tráfico de drogas y supuestas irregularidades urbanísticas y que se salda, de momento, con una detención.

Por parte de la Policía Nacional están participando agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizad (Udyco).

Fuentes policiales han avanzado ya que la actuación se centra en materia urbanística y que está previsto que se derriben varias casetas. De momento, según las mismas fuentes, hay un detenido por tráfico de drogas.

Cabe recordar que el pasado 18 de junio un operativo similar se saldó con siete detenidos y varias casetas demolidas.