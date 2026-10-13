Nuevo sistema SOIB: consulta disponibilidad y pide cita online para fijos discontinuos en Baleares

La directora del SOIB, María Luján Olivera, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores fijos discontinuos podrán consultar en tiempo real la disponibilidad de citas del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) y podrán solicitar una, presencial o telefónica, en cualquier hueco libre.

La directora del SOIB, María Luján Olivera, ha señalado este martes en rueda de prensa que este sistema consta de cuatro pasos. En primer lugar, se debe introducir el código postal. A continuación se elige un trámite y un subtrámite y, después, hay que seleccionar la fecha y hora. Finalmente, el ciudadano recibirá una confirmación de la cita por teléfono o por correo electrónico.

Olivera ha destacado que el objetivo es facilitar el acceso al servicio, reducir las dificultades para encontrar cita y hacer que este procedimiento sea "más ágil y sencillo".