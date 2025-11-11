El número de viajeros de autobús aumenta un 10,4% en septiembre en Palma y suben un 30,8% los viajeros en metro

Archivo - Uno de los autobuses de la EMT con un escudo del RCD Mallorca por la final de la Copa del Rey. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios de autobús en Palma subió un 10,4% en septiembre y los que se decidieron por el metro crecieron un 30,8% de media el pasado mes de septiembre con respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los autobuses de Palma registraron un total de 5,92 millones de pasajeros en el mes de septiembre, mientras que 230.000 pasajeros optaron por el metro.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+15,8%), Madrid (+12,7%) y País Vasco (+9,8%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Cataluña (+3,8%) Comunitat Valenciana (+4%) y Aragón (+4,3%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.