El número de viajeros de autobús disminuye un -3% en julio en Palma y suben un 4,2% los viajeros en metro

Archivo - El primero de los 12 autobuses eléctricos de la EMT de Palma. - AJUNTAMENT DE PALMA - Archivo

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios de autobús en Palma cayó un 3% en julio y los que se decidieron por el metro crecieron un 4,2% de media el pasado mes de julio con respecto al mismo mes del año anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los autobuses de Palma registraron un total de 5,83 millones de pasajeros en el mes de julio, mientras que 154.000 pasajeros optaron por el metro.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+8,7%), Castilla y León (+7,3%) y País Vasco (+6,7%) a la cabeza, excepto en Madrid en donde cayó un 9,8%.