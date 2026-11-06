El Obispado de Mallorca aparta a un sacerdote por posibles tocamientos a una mujer

Archivo - Una imagen de la catedral de Mallorca. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Mallorca ha apartado a un sacerdote diocesano ante la sospecha de que podría haber realizado tocamientos a una mujer.

La decisión se ha tomado tras recibir el testimonio de una mujer adulta que había manifestado a una trabajadora social haber sufrido unos presuntos tocamientos por parte del sacerdote, según ha informado este viernes 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes del Obispado.

Las mismas fuentes han indicado que a pesar de que la mujer no ha presentado denuncia, el Obispado, "siguiendo los protocolos vigentes", ha adoptado las medidas que ha considerado "proporcionadas" a los hechos descritos apartando al sacerdote de sus responsabilidades pastorales.

El Obispado, han añadido las fuentes consultadas, cree que de momento no se requieren medidas adicionales, aunque si aparecieran nuevas informaciones relacionadas con estos hechos, han expresado su "total disposición" a colaborar en todo lo que sea necesario para contribuir al esclarecimiento de los hechos.