Objetoteca en Palma: reutiliza y ahorra con la nueva 'biblioteca de cosas' de Pere Garau

Productos que se pueden solicitar en la 'objetoteca' de Pere Garau. - PERE GARAU SALUDABLE

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pere Garau ha abierto la primera 'objetoteca' de Palma, un espacio que fomenta la reutilización, el ahorro y la sostenibilidad y que permite a los vecinos tomar prestados objetos de uso ocasional, promoviendo el consumo responsable y la economía circular.

La asociación vecinal Pere Garau Saludable ha definido en un comunicado este viernes la 'objetoteca' como "la biblioteca de las cosas", un proyecto que pone al alcance de las familias objetos que se utilizan pocas veces al año. Además, esta iniciativa promueve el ahorro, la reducción de residuos y la lucha contra el consumo excesivo.

Según la plataforma, la 'objetoteca' también pretende fortalecer la participación ciudadana y ser un espacio de encuentro y colaboración entre los residentes.

Este espacio nace con el objetivo de ofrecer una alternativa gratuita y sostenible a la compra de productos que se utilizan de forma puntual, como herramientas de bricolaje, utensilios para reparaciones domésticas o artículos para actividades culturales.

Pere Garau Sostenible, junto a tres entidades más, ha seleccionado 20 objetos de uso esporádico y ha invitado a vecinos, comercios y organizaciones a donar objetos en buen estado.

La 'objetoteca' ya tiene preparada la que será su página web y, según los promotores de la iniciativa, los préstamos comenzarán en un plazo de tres semanas, como máximo.

Además de facilitar el préstamo de objetos, la 'objetoteca' tiene previsto organizar actividades relacionadas con la reparación, el reciclaje, el intercambio de conocimientos y la sostenibilidad.