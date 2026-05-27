Las obras baleares 'Mallorcan things to do', 'Nua' y 'Habitación Cero', premiadas en el Conecta Magaluf Mallorca

Conecta Magaluf Mallorca - CAIB

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La tercera jornada del Conecta Magaluf Mallorca ha celebrado este miércoles la presentación de proyectos, entre ellos, siete obras baleares, tres de las cuales han sido reconocidas con cuatro premios diferentes.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha destacado en una nota de prensa que este evento, de proyección internacional, ha vuelto a contar con un destacado protagonismo autonómico en la penúltima cita de la propuesta.

En esta ocasión, de la mano de las siete obras con sello balear que han formado parte de la sección competitiva de esta iniciativa. En concreto, 'Mallorcan things to do', 'Nua' y 'Habitación Cero' han sido reconocidas con hasta cuatro premios diferentes.

La primera, serie cómica de Bastera Films, ha ganado tanto el Premio RTVE PLAY, dotado con 5.000 euros para el desarrollo de la propuesta, como el Premio Acorde, consistente en la cesión de música.

La segunda, coproducida por Empàtic y Corte y confección de películas, ha obtenido el galardón de Triodos Bank, en este caso de 3.000 euros.

Por último, 'Nua', una serie vertical producida por Escaleta Audiovisual, se ha alzado con el Premio New Art, dotado con 5.000 euros en servicios de postproducción.

En cuanto a la sección de películas para plataformas, el archipiélago ha competido con cuatro filmes distintos: 'Adoptadas', dirigida por Xiaomei Espiro; 'Nana', presentada por Luis Ortas y Marcos Callejo; 'Rosa canina', bajo la firma de Sofía Martell; y 'Toro', dirigida igualmente por el cineasta balear Toni Bestard.

La directora gerente del Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB), Diana de la Cuadra, ha subrayado que es "un orgullo ver cómo los proyectos de Baleares destacan en un punto de encuentro de alcance global, como ha sido esta décima edición de Conecta".

Por un lado, ha señalado, "porque oportunidades como esta demuestran el gran nivel" de los profesionales de las Islas y, por otro, "porque es en mercados como Conecta donde el audiovisual balear puede forjar las alianzas perfectas para trascender las fronteras del archipiélago".

El ICIB ha reunido estos días a cerca de 50 profesionales del territorio para continuar multiplicando las posibilidades industriales del audiovisual autonómico.

De esta manera, y después de encabezar una charla sobre el potencial local junto a Apaib y The Base, la entidad ha organizado un almuerzo profesional con la asistencia de múltiples agentes del sector.

También ha destacado, en este sentido, el preestreno balear del filme 'Mallorca Confidencial', con la presencia del equipo de la película, así como la participación de Miki Durán en un taller en directo sobre creación de contenido vertical con inteligencia artificial; o la intervención de Ferran Bex en el marco de la celebración del Focus Talent.