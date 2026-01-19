Las obras finalistas del Ciutat de Palma y la intervención 'Capfico' se expondrán en el Casal Solleric desde el martes

Visita a las dos nuevas exposiciones del Casal Solleric. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras finalistas de los premios Ciutat de Palma Antoni Gelabert de artes visuales y la intervención 'Capfico', firmada por la artista Andrea Canepa, se podrán visitar a partir de este martes en el Casal Solleric.

El ganador del certamen se dará a conocer oficialmente a lo largo de este martes, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

No obstante, la inauguración de la exposición, que estaba prevista para este a las 21.00 horas, ha quedado suspendida a raíz de la decisión del Consistorio de anular todos los actos oficiales municipales programados dentro de las fiestas de Sant Sebastià, en señal de duelo por el accidente ferroviario ocurrido este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz.

Aún así, ambas exposiciones quedarán abiertas al público a partir de este martes. Concretamente, el martes se podrán visitar de 10.00 a 20.00 horas.

El premio Ciutat de Palma Antoni Gelabert de artes visuales ha acogido este año una destacada participación de 913 obras, firmadas por un total de 435 autores.

La selección de las diez propuestas finalistas, que forman parte de la exposición en el Casal Solleric, ha corrido a cargo del jurado integrado por el artista y profesor Jose Maria Yturralde; de la comisaria independiente y coordinadora de proyectos artísticos Aina Pomar; y del comisario independiente, gestor y mediador cultural Sebastià Mascaró.

Este galardón responde al objetivo de apoyar la creación artística contemporánea, contribuir al dinamismo del sector y reconocer la labor desarrollada por el colectivo de creadores.

En esta ocasión, el jurado ha seleccionado las propuestas presentadas por José Luis Cremades ('Comprobación empírica de la influencia de la gravedad sobre la pintura contemporánea'); Inma Femenía ('Free Fall CII 2018'); Mar Guerrero ('Organismos residuales'); Irati Inoriza ('Al final de tu cabello'); Pixy Liao ('The Man Hiding in my Dress'); Almudena Llobera ('Rest 2024'); Alejandro Leonhardt ('Unboxing: rollo fotográfico y atún'); Adrián Martínez ('Estructura 3'), Laia Ventayol ('Balancí'), y Johanna Von Monkiewitsch ('25.02.2024').

'CAPFICO'

En relación a la muestra de Andrea Canepa, la artista ha desarrollado entre los últimso años una intensa trayectoria que la ha posicionado como una creadora interdisciplinaria "capaz de cautivar a un número cada vez mayor de seguidores", ha destacado el Ayuntamiento.

'Capfico', título del proyecto que Canepa presenta en Palma, hace referencia a una palabra de origen mallorquín que define el acto de darse un baño de corta duración y de carácter espontáneo en el mar.

En este sentido, la artista recrea en el patio del Casal Solleric esta experiencia a través de una instalación 'site specific' que invita al espectador a sumergirse y dejarse llevar por la sinuosidad de formas sugerentes, tal y como si, en efecto, hubiera decidido, de repente, disfrutar de un 'capfico'.