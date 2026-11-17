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PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de anuncios de habitaciones en alquiler en la ciudad de Palma habría crecido un 15% en el tercer trimestre de 2026 en comparación con el año anterior y su precio medio mensual es de una media de 586 euros, un 8% más caro que hace un año.

Estas son algunas de las cifras que arroja el último informe publicado por el portal inmobiliario idealista sobre este mercado, en el que también se refleja que el número de personas interesadas en alquilar un dormitorio habría caído un 1% en un año.

En el conjunto de España, la oferta de habitaciones en piso compartido también ha crecido un 15% interanual durante el tercer trimestre de 2026. El precio de las habitaciones se ha incrementado un 11% interanual, hasta situar el precio medio en España en 494 euros mensuales. Por otra parte, el interés por estos alojamientos también ha crecido un 2% respecto al año pasado.

En lo referente a la oferta, 31 capitales han visto crecer el número de habitaciones disponibles durante el último año. Destacan especialmente Ourense (56%), Cáceres (31%), Madrid (28%), Pontevedra (26%), Barcelona y Valencia (22% en ambos casos). Entre los grandes mercados, además de en las anteriores, la oferta ha crecido en Sevilla (17%), Palma (15%) y Alicante (10%). Las mayores caídas se han dado en Ceuta (-35%), Segovia (-33%), San Sebastián (-26%), Huelva (-18%), Pamplona y Oviedo (-17% en ambos casos).

Los precios han seguido una tendencia alcista generalizada, ya que han subido en 50 de las 52 capitales. Las mayores subidas se han dado en Palencia (16%), Ceuta (15%), Teruel (12%), Barcelona, Madrid y Ciudad Real (11% en los tres casos). Solo se han registrado descensos en Badajoz (-4%) y Almería (apenas un -0,3%).

Dónde es más caro y más barato alquilar una habitación en España Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 662 euros al mes. A continuación, se sitúan Madrid (631 euros), Palma (586 euros), San Sebastián (526 euros), Bilbao (471 euros) y Málaga (467 euros).

Por encima de los 400 euros se encuentran también Santa Cruz de Tenerife (430 euros), Valencia (426 euros), Vitoria (425 euros), Pamplona (424 euros), Girona (420 euros), Las Palmas de Gran Canaria (418 euros) y Ceuta (415 euros). En el extremo opuesto se encuentran Badajoz (224 euros), Cáceres (233 euros), Jaén (239 euros) y Ciudad Real (267 euros).

El número de personas interesadas por cada habitación ha crecido un 2% en el último año. Son 23 las capitales que han experimentado subidas superiores al 30%, siendo más notables en Ceuta (206%) donde la competencia se ha triplicado, y en Pamplona (114%) y Segovia (113%), donde se ha duplicado. Les siguen Tarragona (88%), Huelva (78%) y Lleida (66%).

Por el contrario, la competencia por una habitación ha bajado en diez capitales, con los mayores descensos en Madrid (-24%), Barcelona (-17%) y Sevilla (-10%).

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (27% del total), Barcelona (14%), Valencia (7%) y Sevilla (3%). La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 12% del total del parque disponible.