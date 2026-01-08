La Oficina de Baleares en Bruselas incorpora cuatro nuevos becarios

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, recibe a los nuevos becarios de la Oficina de Baleares en Bruselas. - CAIB

Cuatro nuevos becarios se incorporarán a partir del próximo lunes a la Oficina de Baleares en Bruselas, donde realizarán un seguimiento de las políticas europeas de interés para el archipiélago y colaborarán en el análisis de programas, iniciativas y fondos.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, les ha dado este jueves la bienvenida.

Los becarios, según ha informado la Conselleria en un comunicado, se incorporarán este fin de semana e iniciarán su actividad de forma efectiva el próximo lunes.

Durante su estancia en Bruselas prestarán apoyo a la actividad diaria de la Oficina de Baleares realizando el seguimiento de las políticas europeas de interés para el archipiélago, participando en la coordinación con instituciones y redes europeas y colaborando en el análisis de programas, iniciativas y fondos europeos.

El objetivo de su trabajo es contribuir a reforzar la presencia institucional de Baleares en la Unión Europea y a mejorar la capacidad de respuesta ante los retos y oportunidades que se generan a nivel europeo.

Este programa de becas, que llega a su cuarta edición, cuenta con una inversión total de 90.000 euros. Además, la oficina dispone de personal técnico de forma permanente y, el próximo mes de febrero, se incorporará una nueva técnica para reforzar y acompañar la labor de los becarios.

Los cuatro nuevos becarios son Raúl Calleja Martínez, con doble grado en Derecho y Economía y doble Máster en Derecho y Derecho Corporativo; Raquel Velasco Gómez, graduada en Relaciones Internacionales y con un Máster en Comercio Exterior; Anaïs Amelivia Bringer, graduada en Economía y Gestión de Empresas y con un Máster en Gestión de Entidades de Economía Social y Solidaria; y Maria Antònia Bibiloni Quetglas, graduada en Derecho y con másteres en Derecho Europeo y Relaciones Internacionales y en Estudios Asiáticos.