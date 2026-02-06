Operación contra una banda de narcos asentada en Ibiza: toneladas de droga incautadas y 26 detenidos. - GUARDIA CIVIL

IBIZA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y han detenido a 26 personas implicadas.

El grupo traficaba con cocaína, hachís y marihuana a gran escala. La red estaba establecida en Ibiza y operaba mediante rutas marítimas entre Sudamérica, la península y la propia isla.

Según ha informado el Instituto armado en un comunicado, se han intervenido un total de 1.558 kilos de cocaína y casi 11 toneladas de hachís.

La investigación se inició en octubre de 2023, con la operación conjunta entre Vigilancia Aduanera y Guardia Civil realizada sobre el alijo en una playa del norte de Ibiza, donde Vigilancia Aduanera incautó 8,3 toneladas de hachís repartidos en tres furgonetas.

Tras analizar las evidencias encontradas en una de las furgonetas, se consiguieron también intervenir 686.000 euros encontrados en un trastero de Ibiza.

La investigación, llevada a cabo por Vigilancia Aduanera, Guardia Civil y Policía Nacional, reveló la existencia de una organización criminal altamente estructurada dedicada a la introducción de grandes cantidades de droga en Baleares, especialmente en Ibiza, a través de conexiones marítimas con puertos del mediterráneo como Denia y Valencia.

Las actuaciones realizadas durante todo el año 2025 apuntaron a la existencia de una actividad organizada con un 'modus operandi' complejo y un elevado grado de especialización y de diversificación.

La red combinaba múltiples formas de criminalidad y diversas vías de introducción de los estupefacientes, especialmente mediante el transporte en camiones por rutas marítimas con ferrys entre Ibiza y península, la utilización de vehículos caleteados que viajaban de la península a Ibiza; la introducción de cocaína mediante contenedores en el puerto de Valencia y la introducción de cocaína y hachís mediante embarcaciones rápidas en Ibiza.

CONEXIONES INTERNACIONALES

Durante las pesquisas, se ha constatado que la organización estaba asentada en Ibiza y disponía de una estructura jerarquizada y compartimentada que le permitía operar para diversas organizaciones nacionales e internacionales proporcionando logística, contactos y capacidad de movimiento rápido de grandes alijos.

Además, en el ámbito tecnológico se contaba con una persona, ahora detenida, encargada de distribuir y gestionar sistemas de mensajería encriptada.

CARRUSEL DE DETENCIONES

Las actuaciones operativas comenzaron el pasado 24 de mayo con la detención, en el polígono de Montecristo en Ibiza, de una persona con un paquete de un kilo de cocaína que había sido transportado en camión mediante ferry con origen en Valencia.

Posteriormente, el pasado 28 de junio se detuvo a una persona y se interceptaron 10 kilos de cocaína en el puerto de Ibiza introducidos mediante un camión que viajaba en ferry procedente de Valencia.

Poco después se incautaron en Mallorca ocho kilos de cocaína y cuatro kilos de marihuana en el puerto de Ibiza y se detuvo a otra persona.

Las intervenciones más importantes del año se produjeron en el mes de julio. El día 17 se incautaron de 2.400 kilos de hachís en el interior de un camión en el puerto de Ibiza cuando la organización trataba de introducirlo en un ferry con destino a Valencia. Hubo un detenido.

También en julio se intervinieron en el puerto de Valencia 1.008 kilos de cocaína y otros dos kilos de cocaína en el puerto de Ibiza, introducidos mediante un vehículo que viajaba en ferry procedente de Denia y se realizaron dos detenciones.

Ya en los meses de septiembre, octubre y noviembre, se intervinieron cuatro kilos de cocaína en el puerto de Ibiza, introducidos mediante un camión que viajaba en ferry procedente de Valencia y 525 kilos de cocaína que viajaban a bordo de una embarcación en la playa de Ses Salines (Ibiza) y se detuvo a cuatro personas.

La operación culminó el pasado día 16 de diciembre con la realización de nueve registros y 11 detenciones en distintos municipios de Ibiza. Posteriormente, los pasados días 17, 22 y 30 de diciembre y el día 2 de febrero se produjeron cinco detenciones más.

La operación ha sido realizada por la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Ibiza, la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) de la Policía Nacional en Ibiza, el EDOA de la Guardia Civil en Baleares y el Equipo de Policía Judicial de Ibiza, con la colaboración de funcionarios de Vigilancia Aduanera en Valencia, la Unidad de Auditoría Informática de la Agencia Tributaria, EDOA Valencia y UDYCO Elche.

Además, han intervenido grupos especialistas en intervenciones policiales y seguridad en el marco de las diligencias judiciales dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza y la Fiscalía Antidroga delegada de Ibiza.