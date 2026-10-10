Operación en Palma contra la venta ambulante ilegal: más de 3.000 artículos confiscados en cuatro días. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido en cuatro días más de 3.000 artículos supuestamente destinados a la venta ambulante ilegal.

Según han informado en un comunicado, el operativo se llevó a cabo entre los días 5 y 8 de octubre en las principales zonas turísticas y comerciales del centro de la ciudad.

En concreto, la actuación del Servicio Turístico se saldó con la intervención de 3.040 artículos ilícitos, la tramitación de 18 actas administrativas y la apertura de siete diligencias penales por presuntos delitos contra la propiedad industrial.

El dispositivo se inició el lunes 5 de octubre con actuaciones concentradas en la calle Sant Miquel, la plaza de Cort y el entorno de la catedral.

Durante esta primera jornada, los policías instruyeron cuatro atestados penales por falsificación de marcas comerciales y levantaron un acta por vía administrativa.

El material decomisado ascendió a 1.413 objetos, entre los que figuraban 703 camisetas de fútbol, 129 bolsos, 136 gorras, 408 imanes y 37 abanicos.

Al día siguiente, martes 6 de octubre, la vigilancia se extendió hacia la plaza de la Reina y el Parc de la Mar, manteniendo la presencia en la calle Sant Miquel.

En este operativo, los agentes intervinieron 754 artículos --destacando 398 camisetas de equipos deportivos, 273 imanes, 65 gorras y 18 relojes falsificados de alta gama--, y registraron dos actuaciones por la vía penal y cuatro denuncias administrativas.

La campaña continuó el miércoles 7 de octubre con inspecciones en el paseo del Born, la catedral, la plaza de la Reina y Sant Miquel, donde se levantaron 11 actas administrativas y se retiraron de la vía pública 724 artículos ligados a la meteorología adversa (381 chubasqueros y 343 paraguas).

Por último, el jueves 8 de octubre, una nueva intervención en los mismos ejes peatonales permitió confiscar otros 149 artículos (102 gafas de sol, 46 fulares y una gorra), y tramitaron dos sanciones administrativas y un informe penal adicional por venta de productos falsificados.