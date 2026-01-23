Operación policial en un bar de Palma: 40 personas identificadas y varias denuncias por drogas

PALMA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una actuación conjunta de la Policía Local y la Policía Nacional en un bar de Palma se ha saldado con un total de 11 denuncias, varias de ellas por drogas, y unas 40 personas identificadas.

Según han informado ambos cuerpos en nota de prensa, el operativo se llevó a cabo durante la tarde noche de este jueves en el barrio palmesano de Camp Redó en respuesta a las quejas vecinales por molestias y presunto menudeo de droga.

Por parte de la Policía Local, intervinieron el Grupo de Actuación Preventiva (GAP), la Unidad de Intervención Inmediata (UII) y la Patrulla Verde (UVMA). Por parte de la Policía Nacional, participó la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). La UII y la UPR se ocuparon de la seguridad del operativo mientras el GAP realizaba la entrada en el bar. Una vez controlada la situación, la Patrulla Verde efectuó la inspección del establecimiento.

Como resultado de la intervención, la Policía Nacional identificó a un total de 40 personas y levantó cuatro actas por tenencia de sustancias estupefacientes.

Por parte de la Policía Local, la Patrulla Verde levantó cinco actas contra el establecimiento por diversas irregularidades en relación a la documentación, condiciones de la cocina, ocupación de la vía pública y tolerancia al consumo de drogas.

Además, se interpusieron dos denuncias de tráfico y se instruyó un informe por la usurpación de una tarjeta del TIB. El operativo se desarrolló sin incidentes destacables. Estos dispositivos conjuntos se mantendrán para garantizar la convivencia y la seguridad en la barriada, según han añadido.