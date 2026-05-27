Operación policial en Palma contra el tráfico de heroína: hay varios detenidos

Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 9:25
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   PALMA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional ha detenido a varias personas en una operación desplegada este miércoles en el barrio palmesano de Son Gotleu contra el tráfico de heroína y para desmantelar un punto de venta muy activo.

   Agentes de Seguridad Ciudadana participan en el dispositivo que coordina el Grupo 2 de Estupefacientes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) y con la presencia igualmente de guías caninos y agentes de subsuelo.

   De momento, se ha detenido a varias personas y se ha intervenido heroína y otras sustancias.

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