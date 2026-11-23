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PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del PSIB, MÉS per Mallorca y El PI han acusado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de presentar unos presupuestos para 2027 "pensando y priorizando" a Vox.

Así lo han criticado este lunes en el pleno extraordinario, en el que han defendido sus enmiendas a la totalidad, que serán tumbadas por PP y Vox.

El conseller insular de El PI, Antoni Salas, ha mostrado su rechazo a los presupuestos, que ha definido como "unas cuentas son síndrome de diógenes" porque "acumulan muchas acciones sin ninguna estrategia".

"Son unos presupuestos oportunistas disfrazados de virtud", ha criticado, a la vez que ha considerado que son las cuentas más elevadas de la historia a causa de la inflación.

Entre otras cuestiones, Salas ha lamentado la ausencia de partidas destinadas al Fondo Mallorquín de Seguridad ni subvenciones a la Obra Cultural Balear (OCB) o a Joves de Mallorca per la Llengua. "Estos son los presupuestos de Vox, enhorabuena", ha dicho.

En definitiva, ha solicitado la devolución de las cuentas criticando que no presentan "ningún cambio importante". "Los presupuestos no tienen ninguna estrategia y priorizan a Vox", ha zanjado.

MÉS per Mallorca también ha defendido una enmienda a la totalidad ante unos presupuestos, según la portavoz del grupo, Catalina Inés Perelló, "de renuncia" a garantizar una vivienda, a proteger el territorio y a defender la lengua.

"No son los presupuestos que Mallorca necesita, son los que necesitan PP y Vox para seguir gobernando", ha criticado, agregando que los de Santiago Abascal "marcan las prioridades" del Consell de Mallorca.

Perelló ha hecho referencia igualmente a la investigación judicial contra el vicepresidente segundo, Pedro Bestard (Vox), por un presunto delito de malversación con el uso que hizo de los coches oficiales.

El hecho de que Bestard continúe en el cargo, ha subrayado la ecosoberanista, demuestra que "la supervivencia del pacto --entre PP y Vox-- pasa por encima de la ejemplaridad institucional".

La portavoz ha echado en falta que la vivienda "no esté en el centro" de las cuentas insulares y también ha exigido que pongan límites al turismo, apuesten por una movilidad sostenible, refuercen los servicios sociales y que defiendan la lengua y cultura propias.

"Necesitamos instituciones valientes y que entiendan que gobernar no es simplemente gestionar presupuestos", ha remarcado, a la vez que ha pedido al devolución de las cuentas porque "Mallorca necesita un Consell que planifique un futuro y no que se limite a gestionar los intereses de sus socios".

La enmienda a la totalidad del PSIB la ha defendido su portavoz, Catalina Cladera, quien ha considerado que las cuentas "certifican el fracaso de la legislatura, marcada por falta de proyecto y ambición, y una entrega total a Vox".

Sobre el caso de Bestard, la socialista ha cargado contra el presidente insular por no cesarlo. "Si se descuida llegará a las elecciones con un vicepresidente imputado o condenado por corrupción", ha advertido.

A su entender, los presupuestos no pueden plasmar "solidez ni garantía" porque los presentó el propio Bestard, junto con el conseller insular de Hacienda.

Para Cladera, el PP "ha contribuido a blanquear a Vox y a cumplir todos sus requisitos". En concreto, ha señalado que "persisten los recortes" al catalán, a las políticas de igualdad y de lucha contra el cambio climático, entre otras.

"Piden dejar a cero la partida del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación y lo hacen", ha lamentado. A su vez, ha considerado que la principal "carencia" de las cuentas insulares es la "falta de soluciones" al problema del acceso a la vivienda.

PP Y VOX DEFIENDEN LAS CUENTAS

El portavoz de Vox, Toni Gili, ha puesto en valor que la institución insular habrá aprobado cuatro presupuestos en esta legislatura, frente a la gestión en este sentido del Gobierno de España, cuyos presupuestos siguen prorrogados.

"La izquierda demoniza las cuentas, pero estas destinan una parte muy importante a los servicios sociales", ha subrayado, a la vez que ha rechazado "celebrar" que cada año sean necesario más recursos para atender a las personas vulnerables.

En materia de inmigración, ha sostenido que los presupuestos para 2027 "son la base para que en la próxima legislatura se implemente la política de retorno y remigración".

También ha celebrado la eliminación de las ayudas nominativas a entidades en defensa y promoción del catalán, ya suprimidas en los pasados presupuestos. "Esto es solamente el principio con nuestra escasa representatividad en la actual legislatura", ha señalado.

"Hemos conseguido en estos cuatro años reducir determinadas partidas ideológicas, avanzar en la libertad lingüística, impulsar la gestión diferente en medio ambiente, reforzar el apoyo a nuestros municipios al comercio y al producto local e introducir cambios en la gestión de la atención a los menores extranjeros no acompañados", ha resumido.

Por su parte, la portavoz del PP, Núria Riera, ha resaltado que los presupuestos son continuistas y están basados "en los compromisos" del presidente insular.

Igualmente, ha reprochado a la oposición el "discurso del miedo" que han hecho en el pleno de este lunes, asegurando que en la comisión informativa "felicitaron" al conseller de Hacienda por las cuentas.

Según Riera, las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición "hablan de todo menos de los presupuestos" y se centran en la crisis de la vivienda. En este sentido, ha defendido que, aunque la institución insular no tiene competencias, se ha cedido un solar al Govern para construir viviendas.

Finalmente, la portavoz 'popular' ha pedido a los grupos que retiraran sus enmiendas a la totalidad, que ha tachado de "desafortunadas".