La oposición espera que Prohens detalle las medidas para paliar los efectos de la guerra en su regreso al Parlament

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, mira el móvil durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament de este martes estará marcado por el regreso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, tras dos semanas de ausencia, y la expectativa de algunos grupos de la oposición de que de más detalles acerca del paquete de medidas para paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio.

La sesión, a la que también regresará el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, quien la semana pasada se ausentó para respaldar al presidente de Hungría, Viktor Orbán, comenzará a las 10.00 horas con la habitual sesión de control.

En ella, los diputados de los grupos de la oposición preguntarán a los consellers sobre temas de actualidad como la derogación de la ley de memoria democrática, la construcción en suelo rústico, la regularización extraordinaria de migrantes, el senador propio de Formentera o la "desaparición" del tejido agroindustrial de Baleares.

También se pondrán sobre la mesa otros asuntos más generales como el "desmantelamiento" de la sanidad pública, la atención a personas vulnerables, la lucha contra el alquiler turístico ilegal, el "adoctrinamiento" en las aulas o la atención sanitaria a personas en situación administrativa irregular.

Aunque no están previstas preguntas específicas sobre el tema, algunos grupos de la oposición, como el PSIB, han expresado su deseo de que la sesión sirva para que Prohens detalle el paquete de medidas anticrisis que el Consell de Govern previsiblemente aprobará el miércoles.

El portavoz de los socialistas, Iago Negueruela, ha lamentado que no conocen todavía el contenido del texto y que no haya sido la propia presidenta autonómica quien liderara las negociaciones.

Sobre el citado paquete de medidas, que se articulará mediante un decreto ley, también se han expresado el resto de líderes parlamentarios en sus respectivas ruedas de prensa previas al pleno.

El de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticado que el Govern presentara sus iniciativas de manera unilateral y que no incluya las propuestas planteadas por la oposición.

La de Vox, Manuela Cañadas, no ha querido desvelar si apoyarán la convalidación del decreto y ha recriminado al Ejecutivo que reclamen al resto de partidos que apoyen un texto del cual ni tienen el borrador.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha deseado que el decreto ley cuente en su convalidación con un consenso "si no unánime, lo más amplio posible", algo que ha considerado que será más complicado a la hora de adoptar un segundo paquete de medidas de carácter social.

MEMORIA DEMOCRÁTICA Y MORATORIA TURÍSTICA

El pleno también debatirá una interpelación relativa a la política general del Govern en materia de memoria democrática, semanas después de la derogación de la ley autonómica, y una moción sobre el plan de infraestructuras sociales y la red de atención a la dependencia.

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, deberá comparecer a instancias del PSIB para dar cuenta de la elaboración de un nuevo plan autonómico de ciencia, tecnología e innovación.

Además, se debatirán dos proposiciones no de ley (PNL), una de los socialistas relativa a recuperar la moratoria turística mientras no se aprueben los estudios de capacidad de carga y otra de los 'populares' en defensa de los trabajadores autónomos.

Por último, se dará cuenta del informe sobre el cumplimiento de los presupuestos del Parlament durante el ejercicio 2025.