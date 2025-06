La oposición replica a Martínez que Palma "está peor" que hace dos años y carga contra la gestión en vivienda y turismo

La regidora de MÉS per Palma Neus Truyol interviene en el Debate del Estado de la Ciudad de Palma. - EUROPA PRESS

Critican que la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura es promoción turística "disfrazada"

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Palma han replicado al alcalde, Jaime Martínez, que la ciudad "está peor" que hace dos años y han cargado contra la gestión del equipo de gobierno en todas las áreas, sobre todo en vivienda y turismo.

En el Debate del Estado de la Ciudad de este lunes, tras el discurso inicial del alcalde, Jaime Martínez, lo grupos de PSOE, MÉS per Palma y Unidas Podemos han lamentado las políticas en materia

Para la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, Palma "está mejor para la minoría", ya que el equipo de gobierno "no pone recursos dónde son más necesarios ni protege a las familias trabajadora".

En este sentido, ha criticado las políticas en materia de vivienda y ha reclamado prohibir la compra de viviendas a no residentes y la expropiación de pisos de fondos buitres, entre otras medidas.

Sobre esta cuestión, la regidora de MÉS per Palma Neus Truyol ha acusado a Martínez de gobernar con "total lealtad pero no a los vecinos sino al 1 por ciento de la población más rica".

En este sentido, ha asegurado, el decreto de vivienda aprobado por PP y Vox de proyectos estratégicos, que prevé desarrollar 20.000 viviendas en la capital balear, provocará que el precio de un piso aumente en 80.000 euros.

"Estas son sus cifras: gran negocio para unos pocos y penurias para la gente de Palma", ha censurado la ecosoberanista, a la vez que ha remarcado que la ciudad "no se vende, se defiende".

El socialista Xisco Ducrós ha afeado también la gestión del primer edil en materia de vivienda, criticando el decreto ley que es "un pelotazo en toda regla para los especuladores". "Se cargan la vivienda pública e impulsan un plan de incremento de precios", ha dicho.

MASIFICACIÓN TURÍSTICA

Los tres portavoces de los grupos han acusado al equipo de gobierno de no actuar para reducir la masificación turística en la ciudad y han reivindicado que Palma "no tiene que ser una postal".

En concreto, Ducrós le ha reprochado a Martínez que no haya hablado de masificación en su discurso, mientras que Truyol ha señalado que el alcalde "ha cumplido con los intereses de los hoteleros y con todos los 'lobbies' turísticos".

"¿Dónde están las políticas de contención"?, se ha preguntado Muñoz, quien ha defendido la necesidad de limitar la llegada de cruceros a uno al día, limitar la entrada de coches y reducir las plazas turísticas.

Por otro lado, han cargado contra la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031 al considerar que es promoción turística "disfrazada". "Han hecho el proyecto sin contar con el mundo de la cultura de aquí", ha dicho la ecosoberanista, quien ha considerado que esto demuestra el "exclusivo interés turístico".

Igualmente, Truyol ha arremetido contra las políticas de Martínez en vivienda, la protección del monumento de Sa Feixina, la "inacción" del equipo de gobierno en la huelga de las trabajadoras de las externalizadas y la nueva ordenanza cívica que, a su parecer, criminliza la pobreza.

Sobre la huelga de las escoletas también se ha pronunciado Ducrós, quien ha recriminado al alcalde que "no tenga tiempo para buscar soluciones". "No le interesa porque no tiene ningún tipo de empatía", ha sentenciado.