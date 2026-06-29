Este verano no habrá Canamunt i Canavall: Orgull Llonguet apunta a falta de apoyo económico e institucional

Archivo - Participantes de la batalla de agua entre Canamunt y Canavall. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Orgull Llonguet ha comunicado que este año no organizará la fiesta de Canamunt i Canavall ante la dificultad de encontrar voluntarios para organizar la fiesta, recursos económicos y apoyo del Ayuntamiento de Palma.

La asociación ha anunciado esta "difícil" decisión en una publicación en su cuenta de Instagram, aunque han recalcado que se trata de "un paso atrás" para "continuar adelante", ya que necesitan "parar, repensar y reorganizarse" porque han considerado que en 'Ciutat' "aún hay mucho trabajo por hacer".

Orgull Lloguet ha recordado que en su nacimiento tenían la "clara misión" de "hacer pueblo en 'Ciutat'", por lo que empezaron reivindicando el mote 'llonguet' y continuaron con las "fiestas participativas" de Sant Sebastià.

El año 2015 dieron el paso de poner en marcha de Canamunt i Canavall como una "fiesta de verano con elementos de una historia poco conocida".

"Canamunt i Canavall no es una batalla de agua, es historia de Palma. Es sentirse 'canamunter' y 'canavaller' y luchar por tu bando. Es unión y es hacerte amigo del enemigo cuando se acaba el agua y bailamos todos juntos", han resaltado.

Sin embargo, han apuntado que para organizar Canamunt i Canavall necesitan "gente implicada", tanto voluntarios de Orgull Llonguet, como participantes, 'colles' y señores, es decir "gente que sepa quién es Jaume Joan de Berga".

Otro de los requisitos que han destacado es el dinero, puesto que "hacer cosas como asociación autogestionada cada día es más difícil"; y "ayuda por parte del Ayuntamiento de Palma o un mínimo interés", algo que han recocido que, "por desgracia", desde hace dos o tres años conseguir estas cosas es "muy difícil".

"Es difícil tener comunidad cuando los 'llonguets' ya no se pueden permitir vivir en Palma y es difícil hacer 'colles' cuando la vida y la sociedad nos hace ser individualistas. Es difícil hacer cultura si las instituciones están mas preocupadas de vender la ciudad, que en apoyar a asociaciones que sí que trabajan por el tejido, como las asociaciones vecinales, las 'colles de dimonis', Ben Amics o el Bar Flexas", han puntualizado.

Por estos motivos, han alegado que, sin todo esto, Canamunt i Canavall "pierde su esencia y se desvirtúa", de modo que ha llegado a un punto en el que sienten que la fiesta "ya no les representa", porque todo lo que para Orgull Llonguet debería ser "ilusión y orgullo", se convierte en "una carrera de obstáculos que les consume".

A modo de conclusión del comunicado, la asociación ha ironizado con que en esta ocasión "dejan las armas pero nunca la lucha".