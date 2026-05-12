Orgullo Crítico acusa a Cort de "biocotear" la verbena en Palma y hace un llamamiento a la organización

Archivo - Varias personas sujetan dos banderas del colectivo LGTBIQ+ durante una manifestación - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Orgullo Crítico Mallorca ha lamentado la cancelación de la verbena del Orgullo 2026 en Palma por parte de Ben Amics, de la que ha responsabilizado al Ayuntamiento, y ha hecho un llamamiento a la organización de una manifestación y verbena.

En un comunicado, Orgullo Crítico ha acusado a Cort de "boicotear" la verbena, ignorar las peticiones de la entidad, hacer uso del silencio administrativo y de imponer unos plazos "inasumibles".

Así, ha hecho un llamamiento a la participación este jueves, 14 de mayo, en una asamblea popular que celebrarán en el Ateneu la Fonera, a las 18.00 horas, para organizar las acciones del Orgullo Crítico 2026.

Para la organización, la polémica a raíz de la celebración de esta verbena, que ha terminado con su suspensión, demuestra que el "auge reaccionario es una realidad".

"A medida que el capitalismo entra en decadencia e intenta sobrevivir financiando guerra y miseria por todo el mundo, las políticas interiores de los países que se benefician de la rapiña imperialista se hacen más y más represivas y autoritarias", ha sostenido.

Por otro lado, ha criticado el alcance de las acutaciones de Ben Amics, aunque agregando que no están en contra de su actividad. En concreto, desde la organización han calificado esta entidad como "la pata institucional" del movimiento Lgtbiq+ en Mallorca.

A su entender, Ben Amics "no solo no es capaz de movilizar base social para continuar adelante con la celebración de la verbena, sino que solo protesta dentro de los mismos márgenes que tiene permitidos como institución.

Así, han sostenido que esta entidad depende de subvenciones, contrataciones públicas y cuotas para poder llevar a cabo su actividad.

Ante esta situación, han reivindicado que su respuesta "no es quedarse de brazos cruzados", sino que se han vuelto a movilizar de forma independiente y desde la base para volver a organizar el Orgullo Crítico en Mallorca.