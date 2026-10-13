Origen España alcanza los 100 asociados tras incorporar la DOP Oliva de Mallorca y la DOP Aceite de Mallorca

Variedad de olivas mallorquinas. - ORIGEN ESPAÑA

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (Origen España) ha alcanzado los 100 asociados tras incorporar las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Oliva de Mallorca y Aceite de Mallorca a la entidad.

Origen España se fundó en el 2008 con tres socios y ha mantenido un crecimiento sostenido desde entonces, según han informado en un comunicado. Su presidente, Ángel Pacheco, ha señalado que es un "honor" contar con un centenar de DO e Indicaciones Geográficas (IG) que trabajan en la promoción y difusión de los productos con calidad diferenciada e identitarios del territorio.

Con el centenar de miembros, la asociación se posiciona como una embajadora de la despensa española, integrada por todo tipos de productos, todos ellos identificados con el sello de calidad DOP e IG.

Según Pacheco, las IG mallorquinas son "grandes ejemplos de la defensa de un modelo de producción artesanal, que es fruto de una tradición de siglos y de las condiciones medioambientales del paisaje" en el que se ha desarrollado su producción.

Los objetivos de Origen España son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una "mejor y más eficaz protección" de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

LA DOP ACEITE DE MALLORCA RECUPERA UNA TRADICIÓN

La DOP Aceite de Mallorca trabaja desde hace casi 25 años en la protección y difusión de este producto. Se incorporó al registro oficial de Denominaciones de Origen de la Unión Europea en el 2002 con el objetivo de mantener la tradición del sector.

La producción de aceite ha sido "fundamental" para la economía mallorquina. Entre los siglos XVIII y XIX era una industria que empleaba a miles de personas durante el invierno y servía de base para elaborar otros productos como el jabón.

En el siglo XX cayó su actividad comercial, pero desde la creación de la DOP, la elaboración del aceite de oliva mallorquín se ha recuperado.

En la actualidad, la DOP de aceite cubre más de 3.600 hectáreas y 500.000 olivos. Además, involucra a 11 almazaras, 19 empresas envasadoras y cerca de 800 olivicultores. El principal reto que afronta el sector ahora es el de asegurar su rentabilidad.

El presidente de la DOP Aceite de Mallorca, Joan Mayol, ha destacado que el balance de los últimos años es "positivo" y que el sello de calidad ha permitido la recuperación de plantaciones, además de haber innovado los procesos de elaboración, lo que "ha permitido abrir importantes mercados en el exterior".

Mayol ha reivindicado también una retribución "justa" del trabajo y producción de la aceituna porque "solo así se puede mantener una tradición de generaciones y preservar el patrimonio agrícola y ambiental".

Uno de los desafíos que la DOP busca afrontar con Origen España es la salvaguarda de los intereses de los profesionales que producen las olivas.

En este sentido, Pacheco ha remarcado la importancia de "contar con una red de apoyo que conecte las DO con las autoridades competentes y eduque a los consumidores" al respecto de los sellos DOP e IGP.

LA DOP OLIVA DE MALLORCA PRESERVA EL PAISAJE

En el 2014, la Comisión Europea inscribió la DOP Oliva de Mallorca en su registro oficial de Denominaciones de Origen. Desde entonces, la entidad certifica la calidad y el origen de las aceitunas producidas en olivos de la variedad mallorquina.

El presidente de la DOP Oliva de Mallorca, Andreu Oliver, ha considerado que el sello para la aceituna de mesa ha sido "el paso más importante" para la conservación del producto, producido en su mayor parte en la Serra de Tramuntana.

La aceituna mallorquina se cultiva en los bancales de las montañas, donde todas las labores deben realizarse a mano, ante la imposibilidad de introducir maquinaria pesada.

La creación del sello de calidad ha permitido asegurar la rentabilidad de este modelo de producción y la conservación del paisaje mallorquín.

Oliver ha afirmado que las olivas crecen en "árboles centenarios e incluso milenarios" y que se cosechan de forma tradicional. Así, ha sostenido que el producto "solo se presenta al consumidor elaborado mediante recetas antiguas".

"Al probarlo se está degustando un producto idéntico al que consumían nuestros abuelos, y cuya producción ha permitido la supervivencia del paisaje autóctono y la prevención de incendios derivados del abandono de las fincas", ha indicado Oliver.

La DOP Oliva de Mallorca, con unos 70.000 olivos y 500 hectáreas, se ha unido a Origen España. En este sentido, Pacheco ha defendido que el próximo objetivo de las aceitunas mallorquinas es "difundirlas en el resto del país y a nivel exterior".