Pacma alerta sobre el impacto ambiental y social que provoca en Ibiza la llegada simultánea de cruceros

IBIZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Pacma, Olivier Hassler, ha alertado este viernes sobre el impacto ambiental y social que supone en Ibiza la llegada de hasta tres cruceros en un día.

En un comunicado, la formación ha señalado que esta situación "hipoteca el futuro de la isla al priorizar un modelo turístico que beneficia prioritariamente a unas pocas empresas a costa del entorno natural y la calidad de vida de los vecinos".

Pacma se ha referido a las quejas de los residentes en Talamanca, que aseguran sufrir a diario el impacto que genera la llegada de estos buques.

"Aunque los motores permanezcan en funcionamiento reducido mientras los barcos están atracados, continúan emitiendo contaminantes que agravan la huella ambiental en un ecosistema ya altamente presionado por la masificación turística", ha advertido Pacma.

La formación política animalista y medioambiental ha reclamado a las administraciones competentes que limiten la presencia de cruceros en el puerto de Ibiza y han solicitado la publicación de informes ambientales.

"Es urgente un cambio de rumbo hacia un modelo turístico sostenible que priorice la salud de las personas y la protección del medioambiente por encima de los intereses económicos", ha destacado Hassler, quien ha recordado que otras ciudades europeas han adoptado medidas contundentes frente al impacto de la industria de cruceros.