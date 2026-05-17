Pacma reclama protocolos "específicos y consensuados" para animales que llegan a España en patera

Perra Ikram - PACMA

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Pacma ha reclamado la elaboración urgente de protocolos "específicos y consensuados" para los animales que llegan a España acompañando a personas migrantes por vías irregulares, para evitar sacrificios basados únicamente en su procedencia o en deficiencias administrativas relacionadas con la vacunación antirrábica.

La formación ha realizado esta petición tras conocerse la situación de Ikram, una cachorra llegada en patera a Eivissa desde Argelia en junio del año pasado junto a un menor de edad.

En un comunicado, Pacma ha subrayado que la situación de Ikram continúa marcada por la incertidumbre administrativa pese a no haber presentado síntomas compatibles con la rabia durante todo este tiempo.

Según ha criticado, tanto Ikram como una caniche llegada en diciembre en condiciones similares sin documentación relativa a la vacunación antirrábica en su país de origen se encuentran actualmente en un "limbo normativo".

"Las autoridades estatales y autonómicas se encuentran contemplando su sacrificio preventivo mientras las locales, que las custodian, se niegan", han lamentado desde la formación.

A su entender, es "inadmisible" que animales aparentemente sanos continúen enfrentándose al sacrificio automático por "falta de protocolos claros y coordinados entre administraciones".

"El sacrificio no puede seguir siendo la respuesta inmediata ante situaciones complejas que requieren evaluación individualizada y criterios científicos actualizados", ha reivindicado el coordinador insular del partido en Eivissa, Olivier Hassler.

Por ello, ha propuesto la creación de un protocolo estatal específico que contemple cuarentenas controladas, pruebas diagnósticas, seguimiento veterinario y, cuando sea necesario, programas de regularización sanitaria o retorno seguro a país de origen bajo supervisión de entidades de protección animal.