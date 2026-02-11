El Pacto por la Sostenibilidad aplaza la votación de la subida del ITS hasta decidir dónde se destinarán los fondos

Reunión de la mesa del Pacto por la Sostenibilidad - CAIB

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reunión de la mesa del Pacto por la Sostenibilidad ha acordado aplazar la votación de la propuesta para subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) con el objetivo de abordar primero dónde se destinarán los fondos que se recauden.

"Intentaremos que no se eternice", ha dicho la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en declaraciones a los medios tras la reunión de este miércoles, en la que se ha debatido la propuesta acordada entre el PSIB y el Govern.

Según Cabrer, todos los asistentes han coincidido en que el debate "tiene que ir un poco más allá" y analizar cuál tiene que ser el objetivo de los fondos que se recaudan con el ITS. "Ha quedado un poco patente que todos quieren hacer una reflexión", ha añadido.

En esta línea, se ha planteado la posibilidad de recurrir a algún experto para, ha dicho la consellera, alinear el objetivo de este impuesto con las bases de la Agenda de Transición --el documento que elaboró el Pacto que marca la hoja de ruta hacia la sostenibilidad--.

Tras tomar esta decisión, la Mesa del Diálogo Social se reunirá para decidir si hay que recurrir a un especialista, ha expuesto la consellera.

Preguntada por si la votación de la propuesta podría ser antes del verano, Cabrer ha asegurado que se intentará que "no se eternice" y "ser ágil". "Respetaremos los tiempos de todos los que intervienen en esta mesa", ha concluido.

En líneas generales, la propuesta plantea subir el ITS durante los meses de verano, reducirlo durante los meses de temporada baja y eliminarlo para los residentes en Baleares.

LOS SINDICATOS

Los sindicatos CCOO y UGT se han mostrado favorables a al subida del ITS y, este primero, ha pedido también un cambio en la manera de trabajar del Pacto por la Sostenibilidad.

Así, el secretario general de CCOO Baleares, José Luis García, ha criticado el funcionamiento del Pacto por la Sostenibilidad, advirtiendo que "ya no cumple las expectativas" que tenía el sindicato.

Según ha trasladado CCOO en un comunicado después de la reunión, a su entender el Pacto tendría que ser un instrumento eficaz para el cambio del modelo económico, definiendo objetivos y medidas.

No obstante, han lamentado que solo se han presentado acciones aisladas sin planificación previamente consensuada. Por ejemplo, han criticado que el Govern presentara el sistema de monitorización de playas en la feria turística Fitur antes que en el Pacto.

El secretario general ha advertido que "no piensa jugar a avalar al Govern si no se da un cambio de rumbo en la manera de funcionar".

Sobre el ITS, CCOO entiende este impuesto como un elemento desincentivador de la llegada masiva de turistas en los meses de temporada alta y, por ello, propuso un aumento a 15 euros por persona y día.

Finalmente, desde el sindicato se han opuesto a la posibilidad de que una parte del ITS lo recauden los consells insulares para adaptarlo a su realidad.

Por su parte, desde UGT han exigido al Govern y a las patronales redefinir al alza el impuesto de turismo sostenible, al considerar que un reajuste realista de este impuesto no comprometerá la posición de Baleares en el mercado.

Para el sindicato, los recursos del ITS deben dirigirse especialmente a paliar el déficit de vivienda asequible, a la reconversión de establecimientos obsoletos, a servicios públicos, y a combatir la oferta turística ilegal.

El secretario general de UGT, Pedro Homar, ha manifestado que, aunque se descartase la función disuasoria y de ordenación de los flujos y de la presión humana en el medioambiente, sólo haciendo un análisis comparativo con los grandes núcleos turísticos del área mediterránea el posicionamiento en el mercado "seguiría manteniéndose en términos competitivos".

A su entender, la sociedad balear no se puede permitir la renuncia a unos recursos que de otra manera deberá sufragar con sus impuestos, y que debe tener algún tipo de retorno respecto a las externalidades derivadas de la masificación.

"Subir el ITS es invertir en sostenibilidad", ha subrayado Homar, al tiempo que ha defendido que no se debe entender este impuesto "solo como una tasa ecológica, sino como motor de crecimiento en derechos sociales".

El líder de UGT ha hecho hincapié en que el Govern ha propuesto, como ejes de actuación, con los que el sindicato está de acuerdo, la lucha contra la siniestralidad laboral, la corrección de la estacionalidad o facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad.

En esta línea, ha solicitado que se incorporen otros como la vivienda o el refuerzo de los servicios públicos. "Hemos de seguir incidiendo en destinar parte de estos recursos a paliar el principal problema de la sociedad balear: el acceso a la vivienda, que no solo afecta a los residentes, sino a los trabajadores temporales sin los que nuestra economía no resultaría viable", ha remarcado Homar.