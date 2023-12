Los padres del turista muerto hace más de un año al ser arrojado en la Ma-19 agradecen el trabajo de Policía

PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los padres del joven turista alemán muerto hace más de un año al ser arrojado desde una furgoneta en marcha en la autopista de Llevant Ma-19 en dirección Palma han agradecido este sábado el trabajo de los investigadores de la Policía Nacional que llevaron este caso.

En una carta a las autoridades españolas, hecha pública, los padres del joven turista expresan su "más sincero agradecimiento" a las autoridades mallorquinas y a su personal, después de semanas y meses difíciles de luto e incertidumbre.

La familia ha asegurado que, desde el principio, supieron que el joven "no había entrado en la autopista voluntariamente". Por ello y, ante el temor de que la investigación no continuara, debido a que en un primer momento los medios barajaban la opción de que se tratara de un accidente bajo los efectos del alcohol, el 11 de octubre de 2022 se presentó una denuncia, en Alemania, por asesinato del joven.

Ese mismo 11 de octubre, han recordado los padres del joven, el jefe del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Palma, Ángel Ruiz, se puso en contacto con ellos para hablar sobre la muerte de este turista de origen alemán. Al principio, la llamada fue un shock pero al mismo tiempo supuso algo parecido al "alivio", porque sus dudas sobre la versión mediática de la muerte estaban justificadas.

Ruiz explicó a la familia del joven que existía un testigo muy insistente, que había visto a éste siendo arrojado desde un

vehículo. Por ello, desde hacía unas horas se había hecho cargo el Grupo de Homicidios, para aclarar las circunstancias de la muerte. Desde ese momento, han asegurado los padres del joven, "estuvimos seguros de que los autores no se saldrían con la suya".

Al mismo tiempo, los progenitores de este turista de origen germano han agradecido los incontables mensajes de condolencia, que recibieron de familiares, amigos y conocidos de este joven en Alemania, todos con un mismo mensaje, que "Tim nunca se habría tumbado voluntariamente en la autopista".

Así, pese a que pasaron semanas y meses sin haber señales de éxito en la investigación, la familia ha asegurado que las llamadas jefe del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Palma es lo que les daba "fuerzas para creer que se lograría detener a los autores".

"Nos dio la certeza de que las autoridades mallorquinas estaban investigando meticulosamente cada pequeña pista. Sin esta certeza, sin el aprecio del señor Ruiz hacia nosotros y nuestro hijo, probablemente nos habríamos roto con el tiempo", han reconocido, agradeciendo una vez más al investigador del Grupo de Homicidios la relación "muy humana" que entabló con ellos.

Ahora, tras el éxito de la investigación, la familia ha celebrado por fin poder hablar abiertamente de la muerte de su hijo porque eso es algo que les "libera un poco" y está "quizás haciendo más fácil aprender a vivir con la pérdida".

Los padres del turista alemán muerto hace más de un año al ser arrojado en la Ma-19 han insistido en su agradecimiento al jefe del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Palma y a su equipo por su "diligencia y tenacidad"; así como al persistente testigo.

Finalmente, y después del éxito de la investigación, la familia ha concluido que su mayor esperanza ahora es que los autores de los hechos sean realmente llevados ante la justicia y que no consigan eludir el procesamiento debido a "argucias legales" para salirse con la suya. "No traerá de vuelta a nuestro querido Tim pero al menos su muerte no quedaría impune", ha concluido.