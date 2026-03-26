El Palacio de la Almudaina expondrá tres tapices en los próximos meses en una sala hasta ahora cerrada al público

Archivo - Vistas del Palacio de La Almudaina. - PATRIMONIO NACIONAL - Archivo

PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha anunciado que el Palacio de la Almudaina expondrá tres tapices del siglo XVI en los próximos meses en una sala hasta ahora cerrada al público.

Así lo ha anunciado tras la firma de un convenio de colaboración con el presidente de la Fundación AXA, Josep Alfonso, y Patrimonio Nacional para la restauración de los tres tapices del siglo XVI.

De la Cueva ha asegurado que, tras la restauración, que concluirá en "apenas unos meses" y en la que Patrimonio Nacional ha invertido 2,3 millones de euros, los tapices restaurados estarán expuestos en uno de los salones de nuevo acceso.

Las piezas que serán restauradas pertenecen a la serie Historia del Emperador Octavio, tejidas en Bruselas hacia el 1560, en las que se relatan episodios de la vida del emperador romano.