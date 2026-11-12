Palma acoge un encuentro internacional sobre defensa y promoción de lenguas regionales y minoritarias. - CAIB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Palma acoge entre este jueves y este viernes en es Baluard y con el apoyo del Govern, el Campus de la Red Europea por la Promoción de la Diversidad Lingüística (NPLD)-Coppieters 2026, un encuentro internacional sobre defensa y promoción de lenguas regionales y minoritarias.

El encuentro, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, reunirá a casi un centenar de participantes, entre expertos, investigadores y representantes de gobiernos europeos, como Italia, Francia, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Alemania y Gales.

Con el título 'Dissenyant el futur de la diversitat lingüística: el paper dels joves', más de 20 expertos intervendrán en el programa para exponer proyectos, compartir iniciativas y debatir sobre como reforzar el uso de las lenguas regionales o minoritarias entre los jóvenes. El Campus facilitará el intercambio de experiencias educativas, culturales y digitales entre territorios europeos.

La jornada de este jueves ha empezado con la bienvenida de los representantes de la Fundación Coppieters y de la Red Europea por la Promoción de la Diversidad Lingüística (NPLD).

A continuación, Catalina Amengual, de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha pronunciado la conferencia inaugural 'Quan el futur de les llengües depèn del futur dels joves: joventut i llengua catalana a les Illes Balears', sobre los factores sociales, económicos y digitales que influyen en las elecciones lingüísticas juveniles. Finalmente, ha intervenido el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.

Esta tarde se presentarán proyectos promovidos desde Baleares, como los programas educativos del Govern para fomentar el catalán, las iniciativas musicales de la Asociación Manangelment Musical, las campañas de Joves de Mallorca per la Llengua, el proyecto digital MEL de IB3 y el encuentro de creadores de contenidos 'L'Aferrada', de la Obra Cultural Balear.

La jornada se completará con experiencias sobre el frisón en los Países Bajos, el galés en Gales, la comunidad de habla sóraba, el vasco en el País Vasco y el sueco y el finés en Finlandia, que mostrarán diferentes maneras de implicar a los jóvenes en el uso de las lenguas.

Además, este jueves, antes de la inauguración del Campus, se ha reunido el Comité de Dirección de la Red Europea por la Promoción de la Diversidad Lingüística (NPLD) para debatir los proyectos en curso y las próximas iniciativas.

Creada en 2007, la NPLD reúne a gobiernos, entidades culturales, universidades y centros de investigación para promover el reconocimiento de las lenguas regionales y minoritarias e influir en las políticas lingüísticas de la Unión Europea.

El viernes programa se abrirá a las 09.00 horas con la mesa redonda institucional 'Dissenyant el futur de la diversitat lingüística', con la participación de Llorenç Perelló, director general de Cultura, en representación del Govern, y de Aitor Aldasoro, del Gobierno del País Vasco; Jeremy Evas, del gobierno galés, y Anna Jungner-Nordgren, de Folktinget, de Finlandia.

Las sesiones siguientes abordarán la vida digital de los jóvenes con aportaciones de ponientes de Gales y la experiencia de cultura digital en vasco Sarean Euskaraz, presentada desde Navarra.

Finalmente, a las 12.00 horas, Maria de Mar Vanrell, de la UIB, presentará la ponencia 'Més enllà de l'aula: què ens revelen les pràctiques lingüístiques dels joves sobre la política lingüística?'.

A partir de datos de las Islas, analizará qué condiciona el uso social del catalán fuera del aula y qué implicaciones tiene para las políticas lingüísticas. El bloque incluirá también experiencias de Euskararen Etxea y del centro educativo Rafael Dieste, de la Coruña, sobre la promoción del vasco y del gallego, respectivamente.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, durante su participación en el acto de bienvenida ha manifestado que es un motivo de orgullo para la comunidad autónoma acoger este evento que convierte la ciudad de Palma en el gran punto de encuentro europeo para la reflexión, el diálogo y el debate sobre el futuro de la diversidad lingüística.

En este sentido, ha reafirmado el compromiso "firme y permanente" del Govern con la defensa, la protección y el fomento de la lengua. "Poner hoy el foco en la juventud porque es la única estrategia eficaz para garantizar la transmisión generacional y su vitalidad en el día a día de nuestra sociedad", ha concluido.