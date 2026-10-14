Palma acoge este viernes y sábado el Fin de Semana Antifascista para "responder a la ola reaccionaria europea"

Presentación del Fin de Semana Antifascista - MÉS PER PALMA

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma, MÉS per Mallorca, Coppieters y las Fundaciones Darder-Mascaró han presentado la cuarta edición del Fin de Semana Antifascista, que este año lleva el lema 'Construyendo un horizonte democrático. Propuestas europeas'.

Las jornadas se celebrarán este viernes y sábado en La Col·lectiva, con debates y talleres para "responder al avance de la extrema derecha" en Europa, según ha informado MÉS en una nota de prensa.

El candidato ecosoberanista a la alcaldía de Palma, David Pujol, ha defendido la continuidad de una iniciativa que llega a la cuarta edición con la voluntad de consolidarse.

"Palma se tiene que convertir en un referente antifascista. Queremos una ciudad que no normalice los discursos de odio, que defienda la convivencia y que sea capaz de construir alternativas democráticas", ha subrayado.

A su entender, el antifascismo "no es una consigna del pasado, sino un compromiso con el presente y el futuro". En este sentido, ha reivindicado una ciudad "en la que nadie tenga que vivir con miedo por origen, lengua, identidad o manera de querer".

Por su parte, el candidato de MÉS per Mallorca al Consell, Miquel Oliver, ha situado el encuentro en el contexto europeo, señalando que "la ola reaccionaria atraviesa fronteras y pretende hacer retroceder derechos que ha costado décadas conquistar".

"MÉS per Mallorca quiere estar al frente de la respuesta, con más democrática, más justicia social y más organización", ha remarcado, a la vez que ha reivindicado que "no basta denunciar la extrema derecha", sino que hay que "compartir experiencias con otros territorios y ofrecer una esperanza concreta a la ciudadanía".

Durante la presentación, Lila Thomàs, representante de las Fundaciones Darder-Mascaró, ha detallado el programa de las jornadas, que comenzarán este viernes con la mesa redonda 'Per una Mallorca i una Europa antifeixistes'.

Esta actividad, que tendrá lugar a las 19.00 horas, reunirá a Claire Gago Chidaine, de la Fundación Coppieters; el eurodiputado Vicent Marzà; Francesca Butera, de Sicília; el coordinador general de MÉS, Lluís Apesteguia; Lívia Volpei, de Còrsega, y David Pujol.

Este sábado, de 10.00 a 12.00 horas, Àngela Vázquez y Sara Riveiro, de Woke Up, conducirán el taller 'Antifeixisme a les xarxes: influencers per la democràcia'. De 12.0 0a 13.00 horas, Aurora Jardhi y el filósofo Eudald Espluga dialogarán sobre la posibilidad de imaginar futuros y utopías, antes de un vermut de clausura.

Según ha explicado Thomàs, las actividades combinan reflexión política, comunicación digital e imaginación de futuros compartidos, con el objetivo de abrir el debate a toda la ciudadanía. "Queremos pasar de la preocupación a las propuestas y de las propuestas a la acción colectiva", ha concluido.