Palma acogerá el 9 de mayo una de las pruebas de la 6ª edición de la Binter NightRun Series

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la presentación de la Binter NightRun Series 2026 con representantes de otras ciudades. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una de las pruebas de la sexta edición de la Binter NightRun Series se celebrará en Palma el próximo 9 de mayo, por lo que se incluye en este circuito de pruebas de atletismo junto a otras cuatro ciudades.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha participado este jueves, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, en la presentación de la nueva edición de la Binter NightRun Series.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha resaltado que esta cita deportiva se ha convertido en la carrera deportiva nocturna "más multitudinaria" de todas las que se llevan a cabo actualmente en España.

En esta edición, la carrera se desarrollará en un total de cinco ciudades a lo largo de un extenso calendario que transcurrirá durante buena parte del año. Empezará en Santa Cruz de Tenerife --18 de abril--, seguida de Palma, Donostia --6 de junio--, Zaragoza --26 de septiembre-- y Las Palmas de Gran Canaria --7 de noviembre--.

La prueba consta de tres modalidades, con diferentes distancias. Una es la Milla Verde Familiar, con un corto recorrido de algo más de 1,5 kilómetros ideado para la participación del público familiar e infantil. Otra es la distancia 5K, que suele agrupar tanto a corredores con menos experiencia como a otros con mayor preparación física. Por último está la distancia 10K, la carrera más exigente de todas donde suelen tomar parte deportistas con un mayor nivel de resistencia.

En el caso de Palma, se ha previsto para el día de la celebración de la Binter NightRun, un total de tres puntos de salida en función del trayecto que los corredores tengan que cubrir.

De esta forma, la Milla Verde Familiar situará su línea de partida en la explanada de Dalt Murada, muy cerca de la catedral de Palma, mientras que la carrera de 5 kilómetros saldrá del paseo Sagrera, a pocos metros del Consolat de Mar, y la prueba de 10 kilómetros iniciará su itinerario en el castillo de Bellver.

El alcalde de Palma ha indicado que para la ciudad supone una "gran oportunidad" el hecho de ser una de las sedes de una carrera que "ha conquistado un merecido prestigio", no sólo por su calidad como reto deportivo, sino también porque "promueve valores de incuestionable importancia para la sociedad, como la solidaridad, la sostenibilidad y la inclusión".

Igualmente, Martínez Llabrés ha remarcado que los "encantos naturales" de Palma, con sus paisajes y zonas verdes, convierten a la ciudad en "un marco ideal" para una cita que también tiene muy presente la necesidad de "vincular el deporte con la preservación del medioambiente".

En el acto informativo, también han estado presentes el primer teniente de alcalde y regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet, y el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta.