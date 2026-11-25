Palma acogerá el viernes la cuarta edición de una jornada sobre la comunicación digital en catalán - CAIB

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Galería Reus de Palma acogerá el viernes la cuarta edición de la jornada 'Pòdcasts: les històries que sonen', que busca servir como un espacio de encuentro para analizar las nuevas formas de comunicación digital en catalán y reivindicar el talento creativo de los territorios de habla catalana.

El evento está organizado por el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) y La Mira, entidad impulsora de los Premis Sonor del podcast en catalán. Este año, la jornada cuenta con la colaboración de IB3, a través de MEL, su nueva plataforma audiovisual para jóvenes, y de la Obra Cultural Balear (OCB), organizadora de L'Aferrada.

La programación empezará a las 18.30 horas con la mesa redonda 'Construir comunitat, no només audiència en català', conducida por Jordi Font, vicepresidente del Espai Sonor Català, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

Participarán Míriam Garcia, responsable de Comunicación Corporativa y Estrategia Digital de IB3; Neus Gil, miembro del podcast 'Anam fent' y finalista de los Premis Sonor 2026; y Joan Cabot, autor del podcast 'Desaparicions', premio Sonor a la mejor producción 2026.

La conversación abordará los retos y las oportunidades de los proyectos digitales en catalán, así como la capacidad de los pódcasts y otros formatos para generar vínculos con las audiencias e impulsar nuevas comunidades.

A continuación, a las 19.30 horas, tendrá lugar, en directo, el videopodcast de MEL 'Melassa en viu: viatges i ultratrails digitals', conducido por Aina Segura y con la participación de los creadores mallorquines Na Kate, Toni Torrandell, Rabassó y Toni Guiscafrè.

Este acto servirá de previa de L'Aferrada, el encuentro de creadores digitales en catalán que se celebrará en Mallorca los días 28 y 29 de noviembre, y que cuenta con el apoyo del IEB.