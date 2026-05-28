Palma aprueba definitivamente la prohibición de creación de nuevas plazas de alquiler vacacional

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PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves de manera definitiva la modificación del Plan General para extender la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico.

La modificación ha contado con el voto favorable, aunque con críticas, de MÉS y el PSIB.

El regidor de Urbanismo ha subrayado que la intención de la reforma del Plan General es reforzar el uso residencial y proteger el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Fidalgo ha señalado que el actual sistema no ha podido contener la expansión del fenómeno ni contener sus efectos sobre el mercado residencial, al tiempo que ha criticado que la expansión de esta modalidad entre 2015 y 2023 redujo la disponibilidad de usos residenciales y provocó subidas de previos.

Desde MÉS per Palma, el regidor Miquel Àngel Contreras, ha pesar del voto favorable, ha acusado al PP de "llegar tarde" porque en los últimos años siempre votó en contra de cualquier limitación. "Cuando decíamos que el alquiler turístico expulsaba residentes, nos llamaban radicales", ha indicado.

El regidor del PSIB Pepe Martínez también ha acusado al equipo de gobierno de "llegar tarde". El socialista ha criticado la incoherencia del PP de extender la prohibición de las plazas de alquiler turístico mientras permite la creación de plazas en edificios BIC.

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha justificado que su grupo no apoye la medida y ha calificado la medida como un intento de blanquear el problema de la vivienda. Coll ha lamentado que no se haya perseguido con dureza el alquiler turístico ilegal.