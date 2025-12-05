Palma cierra noviembre con un descenso del paro del 6%

Archivo - Un camarero trabaja en una terraza durante la época estival. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Palma cerró el pasado mes de noviembre con un descenso interanual del paro del 6,64%, lo que supone 923 personas desempleadas menos que hace un año.

Son algunos de los datos del análisis del mercado de trabajo que PalmaActiva elabora de forma mensual en base a la información del Observatorio de Trabajo de Baleares.

En noviembre, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se registraron 12.988 personas en paro en Palma, lo que supone un aumento del 4,25% respecto al mes anterior pero un descenso del 6,64% en comparación con el mismo periodo de 2024.

La variación intermensual del paro aumentó en todos los colectivos en noviembre. Entre las mujeres lo hizo un 4,04%, entre los jóvenes un 8,71% y entre las personas mayores de 45 años un 1,23%.

Sin embargo, si se compara con el mismo mes de 2024, el paro disminuyó un 6,23% entre las mujeres, un 5,96% entre los jóvenes y un 7,25% entre las personas mayores de 45 años.

El paro juvenil se situó en 2.558 personas, el nivel más bajo de los últimos siete años; el de larga duración sumó 5.053 personas, la cifra más baja de la última década; y el paro femenino llegó a 7.447 mujeres, el registro más bajo de los últimos 20 años.

El sector en el que más se redujo el paro fue el de la construcción, con una bajada del 2,53%.

Por lo que se refiere a las ocupaciones, entre las mujeres las mayores disminuciones correspondieron a las peluqueras, (-1,64%) y a las reponedoras (-0,81%). Entre los hombres, el paro disminuyó sobre todo entre los peones de construcción, (-3,60%) y entre los albañiles (-3,51%).

Por lo que se refiere a las actividades, la reducción más destacada entre las mujeres se produce en educación (-6,19%), mientras que entre los hombres la mayor bajada fue en construcción especializada (-3,41%).

LA CONTRATACIÓN

En noviembre se firmaron en Palma 11.717 contratos, de los cuales 7.054 fueron indefinidos y 4.663 temporales.

La contratación indefinida presentó una caída intermensual del 6,79%, pero creció de forma notable en términos interanuales, con un incremento del 8,41%.

El sector con mayor contratación en el mes de noviembre fue el comercio con 2.004 contratos, seguido de hostelería con 1.951.

Por lo que se refiere a los empleos más contratados, entre las mujeres destacan las limpiadoras, con 991 contrataciones y una variación intermensual del 14,57%, y las vendedoras, con 816 contrataciones y una variación intermensual del -8,72%.

Entre los hombres fueron los camareros, con 491 contrataciones y una variación intermensual del -16,07%, y los albañiles, con 412 contrataciones y una variación intermensual de 1,23%.

Las actividades con mayores contrataciones entre las mujeres fueron en el sector comercio, con 1.033 contratos y una variación intermensual del -5,14%, y en el sector de servicios de edificios, con 836 contratos y un incremento del 33,76%.

Entre los hombres, las actividades con mayores contrataciones fueron en el sector de servicios de comidas y bebidas, con 779 contratos y una variación intermensual del -5%, y en el de la construcción, con 720 contratos y un incremento del 13,03%.

LA AFILIACIÓN

Palma registró 268.579 personas afiliadas en el mes de octubre, el mayor número en este mes de los últimos 20 años y que representa el 47,72% del total de afiliaciones en Baleares.

En relación al mes de septiembre, esta cifra supuso una disminución intermensual del 4,44%. Sin embargo, las afiliaciones aumentaron un 4,01% en términos interanuales respecto a octubre de 2024.