Palma impulsa su candidatura a Capital Gastronómica de las Islas del Mediterráneo 2026

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Rafael Ansón, firman el convenio - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma y la Academia Iberoamericana de Gastronomía promoverán la candidatura de la ciudad como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica de las Islas del Mediterráneo a lo largo de este año.

Así lo recoge el convenio de colaboración firmado entre el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Rafael Ansón, en el Palacio de Saldaña.

Según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la Academia Iberoamericana de Gastronomía acordó por unanimidad otorgar esta distinción a Palma.

El acuerdo establece la colaboración entre ambas instituciones para promover la gastronomía de Palma, con el objetivo de convertir la ciudad en el referente de la interculturalidad gastronómica de la Cuenca del Mediterráneo.

Durante el acto de firma, Ansón ha resaltado que Palma "merece esa denominación" por razones de historia, de cultura, de éxito turístico y de calidad gastronómica.

"Con este reconocimiento, la Academia quería poner de relieve la importancia y la influencia que el Mediterráneo, y naturalmente sus islas, han tenido en la evolución de la gastronomía en todos los países de Iberoamérica; y la sigue teniendo en la actualidad, con el impulso de la Nueva Gastronomía del siglo XXI: saludable, solidaria, sostenible, satisfactoria y sociable", ha subrayado.

El alcalde, por su parte, ha agradecido el apoyo de la Academia, destacando que esta colaboración "sitúa a la ciudad en el centro del mapa gastronómico nacional e internacional y representa un impulso decisivo para la aspiración de Palma a ser Capital Europea de la Cultura en 2031".

"La gastronomía forma parte indispensable de la identidad de Palma, como expresión de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura", ha destacado.

Según Martínez, este acuerdo "permite avanzar en la proyección y visibilidad que Palma, como ciudad mediterránea, quiere poner en valor y dar a conocer su oferta gastronómica y cultural a lo largo de todo el año".

Con este convenio, el Ayuntamiento se compromete a abonar los gastos de mantenimiento del espacio digital creado para la promoción de la oferta gastronómica de Palma.

También desarrollará campañas y eventos de difusión y promoción de la candidatura y facilitará toda la información y documentación gráfica necesaria para incorporar las acciones de promoción de productos y eventos gastronómicos en la web.

Por su parte, la Academia colaborará en el mantenimiento del espacio, aportando la información y documentación gráfica que se precise.

Ambas partes se comprometen a promover y organizar conjuntamente actividades vinculadas a la candidatura de Palma como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica de las Islas del Mediterráneo 2026.