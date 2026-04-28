Palma se mantiene en el top 20 de localidades de España más demandadas para comprar un vivienda, según idealista

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Palma se ha situado en la posición 20 de los municipios de España más demandados para comprar una vivienda en el primer trimestre de 2026, con un precio medio que supera los 806.000 euros.

Esta es una de las conclusiones que se extraen de un estudio del portal inmobiliario idealista, en el que Madrid lidera la clasificación de los municipios con mayor presión en la demanda sobre la oferta, con un precio medio de algo más de 608.000 euros.

El ranking de demanda relativa en la compraventa de idealista se compone de las localidades que cuentan con mercados de la vivienda con más de 1.300 anuncios publicados entre enero y marzo.

La otra localidad balear que aparece en la clasificación es Calvià en el puesto 67º, con un precio medio de casi 1,75 millones de euros.

Tras la capital de España, se sitúan Zaragoza, con un precio medio cercano a los 235.000 euros; Valencia, con un promedio de 323.000 euros; y Las Palmas de Gran Canaria, donde los precios rondan los 302.000 euros.

El quinto municipio de la lista es el barcelonés de L'Hospitalet de Llobregat, donde el precio medio de las viviendas no llega a los 196.000 euros, seguido de Valladolid, con un promedio de 232.000 euros.

Estos precios más asequibles les han permitido superar a dos de las capitales españolas con los precios de la vivienda más elevados, como son Barcelona, con un promedio de más de 428.000 euros; y Vitoria, donde las viviendas a la venta se encuentran se acercan a los 320.000 euros de media.

Las siguientes ciudades de la lista son también capitales de provincia, con Sevilla y A Coruña, que promedian los 278.000 y 336.000 euros.