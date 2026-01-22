Palma y otras cuatro ciudades impulsan una candidatura ante la Unesco para reivindicar las fortificaciones

Firma del convenio de candidatura conjunta como Patrimonio Mundial de la Unesco en Fitur - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha firmado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, Tortosa, Cartagena, Ibiza y Melilla para promover una candidatura conjunta como Patrimonio Mundial de la Unesco del Sistema Mediterráneo de Ciudades y Sitios Fortificados Hispánicos.

El acuerdo, que se ha dado a conocer este jueves en Fitur, fija una duración de cuatro años con la posibilidad de aprobar una prórroga de otros cuatro y establece las líneas de cooperación entre las partes firmantes.

Según ha señalado Cort, el objetivo principal es proyectar al mundo la importancia del destacado patrimonio histórico-cultural ligado a la arquitectura mediterránea de la época hispánica que comparten estas cinco ciudades.

Igualmente, hace especial énfasis en la presencia de sistemas defensivos fortificados de gran valor histórico, artístico y urbanístico.

Así, las instituciones firmantes coinciden en la necesidad de impulsar la candidatura conjunta para su declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco, siguiendo las directrices establecidas en la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural aprobadas en 1972.

El convenio lo han firmado el alcalde de Palma; la alcaldesa de Tortosa, María del Mar Lleixà; la de Cartagena; Noelia María Arroy; el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero; y el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda.

Durante el acto, Matrtínez ha destacado la relevancia de esta colaboración, subrayando que las cinco ciudades comparten una historia común vinculada a los sistemas fortificados y a la defensa militar.

También se ha consensuado la conveniencia de desarrollar una Rtua del Itinerario Cultural Europeo, a partir de los criterios fijados por el Consejo de Europa.

En Palma, la propuesta está en fase de elaboración e incorporará el Fortí de la Torre d'en Pau; las murallas, donde se integran el Baluard del Príncep, el Baluard de Berard y el Baluard de Sant Pere; las puertas de la ciudad, Porta del Mar, Porta de la Portella y Porta Vella del Moll, y Ses Voltes.

Sin embargo, han detallado que la previsión es que otras edificaciones formen parte también de esta relación, como los castillos de Bellver y de Sant Carles.

El convenio está abierto a la adhesión de otras ciudades o instituciones del ámbito del Mediterráneo que tengan en común los mismos valores históricos, culturales y patrimoniales.

Las cinco instituciones han creado una Comisión de Seguimiento integrada por un representante de cada ciudad que se reunirá con una periodicidad mínima de medio año.

Estos encuentros se celebrarán rotatoriamente en las ciudades firmantes, mientras que la sede de la Secretaría Técnica estará ubicada en la Fundación Melilla Ciudad Monumental, que prestará el apoyo técnico y administrativo que se necesite.

En Cort, la actuación ha sido promovida por el área de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, que dirige Javier Bonet, que también ha asistido a Fitur, junto con el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, y la directora general de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad, Pilar Ribal.