La Felib muestra su apoyo a la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031

PALMA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Palma presentará el martes en Bruselas su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, demostrando "cómo la cultura puede unir historia, ciudadanía y proyección europea, convirtiéndose en un motor de creatividad e innovación para todos", en palabras de los eurodiputados del PP en el Parlamento Europeo, Rosa Estaràs y Antonio López-Istúriz, quienes intervendrán en la presentación.

En nota de prensa, el Partido Popular Europeo ha informado que Palma presentará el martes 23 de septiembre en el Parlamento Europeo su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. La ciudad apuesta por situar la cultura como motor de identidad, convivencia e innovación, reforzando su sector cultural y diversificando su modelo turístico más allá de la temporada de sol y playa.

La candidatura quiere aprovechar, además, la afinidad histórica y mediterránea con Malta, país que junto a España designará capital en 2031. La cooperación entre ambas islas, unidas por su condición insular y por siglos de vínculos culturales, refuerza el carácter europeo de la propuesta, han destacado desde el PP Europeo.

Palma se presentará también como una ciudad con una riqueza patrimonial única, fruto de la huella fenicia, romana, islámica y cristiana. Monumentos como la Catedral de Mallorca, el Palacio de la Almudaina o sus emblemáticos patios señoriales avalan una identidad cultural diversa y abierta al mundo.

Bajo el lema 'Mediterráneo en Movimiento', Palma quiere situar la cultura en el centro de su transformación urbana y social, apostando por un modelo sostenible, accesible e inclusivo.

El acto de presentación se celebrará el martes, día 23 de septiembre, a las 18.00 horas, en la Sala del Restaurante --planta 12, edificio Spaak-- del Parlamento Europeo. Intervendrán los eurodiputados del PP en el Parlamento Europeo Rosa Estaràs y Antonio López-Istúriz; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; la jefa de la Unidad de Turismo de la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, Andreea Staicu; la presidenta del Govern, Marga Prohens; y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, junto a diversos representantes del ámbito cultural y social.

LA FELIB APOYA LA CANDIDATURA DE PALMA

Los 67 municipios y los cuatro consells insulares que integran la Federación de Entidades Locales de Balears (Felib), representados por su presidente, Jaume Ferriol, han expresado su respaldo a la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031.

Con este gesto, según han explicado desde la Felib en una nota de prensa, Palma cuenta con el apoyo institucional de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, logrando así la implicación conjunta de las cuatro islas del archipiélago en un proyecto cultural común.

"Entre las finalidades que tiene la Felib está el promover los intereses comunes de todas las entidades que conforman la federación, así como también promover la cultura de Baleares en la vida local. Y, sin lugar a dudas, la candidatura de Palma como Capital Europea de la Cultura 2031 es una oportunidad única para poner tanto a Palma como a Baleares en el centro de la cultura a nivel europeo, algo que revierte en beneficio de todos los municipios de las Islas", ha argumentado Jaume Ferriol.

Así, como muestra de este apoyo, el presidente de la Felib y el regidor de Turismo, Cultura y Deportes de Palma, Javier Bonet, se han reunido en el municipio de Sineu, donde han visitado diferentes lugares de interés cultural y patrimonial, como el emblemático Convent dels Mínims o algunas de las casas señoriales existentes en la localidad.

Este apoyo supone un paso decisivo para una candidatura compartida por todas las Baleares, con la certeza de que, si Palma alcanza la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, los beneficios culturales, sociales y económicos se extenderán a todo el territorio insular, han defendido.

"Si Palma consigue ser Capital Europea de la Cultura en 2031, el beneficio será compartido por todas las islas. Será una oportunidad para proyectar al mundo la riqueza cultural, patrimonial y creativa del conjunto de Baleares", ha señalado el regidor de Turismo, Cultura y Deportes de Palma, Javier Bonet.