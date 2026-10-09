Palma recicla más de 10.500 toneladas de vidrio y es la cuarta capital de provincia con mejores datos

Archivo - Contenedor de reciclaje de vidrio en una playa - ECOVIDRIO - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Palma ha reciclado 10.521 toneladas de envases de vidrio, lo que la convierte en la cuarta capital de provincia con mayor aportación ciudadana de residuos depositados en los contenedores verdes, según el balance de 2025 elaborado por Ecovidrio.

El documento detalla que este número de toneladas recicladas supone que cada residente depositó en los contenedores verdes una media de 83 envases y 24,2 kilos de vidrio, según recoge el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Con estos datos, Palma supera en un 20 por ciento la media que registra el conjunto nacional. Sólo San Sebastián (35,8 kilos de envases de vidrio recogidos por habitante), Pamplona (29,1) y Bilbao (25,1) se sitúan por encima de la capital balear en esta estadística. A Palma le siguen Vitoria (22), Barcelona (21,8), Granada (21,5) y Burgos (20,8).

Los datos recopilados en el estudio concretan que el reciclaje de vidrio en Palma ha permitido evitar la emisión de más de 6.100 toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, lo que equivale a las emisiones que producirían unos 3.000 coches retirados de la circulación durante un año completo.

Esta labor de reciclaje ha hecho posible, en el caso de Palma, ahorrar más de 7.500 megavatios hora (MWh) de energía, lo que equivale al consumo eléctrico doméstico que se registra en el municipio en un margen de tiempo de dos semanas.

Los datos obtenidos en Palma respecto a la recogida de vidrio en los contenedores verdes ha redundado en la limitación de la extracción de materias primas, concretamente más de 12.600 toneladas.