Palma sale a la calle para pedir "ruptura total de relaciones con Israel" y apoyar a los aún arrestados de la Flotilla

Manifestación en Palma para pedir "ruptura total de relaciones con Israel" y apoyar a los aún arrestados de la Flotilla - Europa Press

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Palma se ha echado este domingo a la calle, en una manifestación convocada per Mallorca per Palestina y Ciutadans per Palestina, entre otras entidades, para volver a pedir "la ruptura total de relaciones con Israel" y demostrar su apoyo a todas aquellas personas de la Global Sumud Flotilla que todavía continúan arrestadas en territorio israelí.

En declaraciones a los medios de comunicación, previas al inicio de la movilización, la portavoz de Mallorca per Palestina, Laura Camargo, ha explicado que este domingo "vuelven a manifestarse para pedir una ruptura total de relaciones con Israel, que está demostrando no tener ningún respeto a los derechos del pueblo palestino a existir y resistir".

"Pero también", ha añadido, "ningún respeto a los derechos humanos de mucha gente que ha ido con flotillas" a la zona "para intentar romper el bloqueo absolutamente inhumano" en la Franja de Gaza "que va en contra del derecho internacional".

Por tanto, desde Mallorca per Palestina se da apoyo a la "resistencia" en un momento tan complejo como este en la Franja de Gaza, "después del supuesto 'Plan Trump', de un supuesto alto al fuego, que ha sido mentira".

Con todo, la portavoz de Mallorca per Palestina ha animado al pueblo de Mallorca a que "una vez más salga a la calle a manifiesta en contra de la entidad sionista, asesina y genocida".

Por su parte, el portavoz de Ciutadans per Palestina, Frederic Guillem, ha explicado que la manifestación celebrada esta jornada en Palma se suma a todas las que han tenido lugar estos días alrededor del país, y también del mundo, "porque no hay que olvidar que toda esta iniciativa de solidaridad con el pueblo palestino trasciende a países y clases sociales" y, "al mismo tiempo, quien es protagonista de todas estas protestas es el pueblo, la sociedad civil".

En este sentido, ha querido reivindicar "que no se quiere ningún tipo de relación con la entidad sionista, que ha masacrado ya a más de 600.000 personas probablemente, según algunos estudios", y ha considerado que no se puede permanecer impasible ante esta barbarie".

Asimismo, el portavoz de Ciutadans per Palestina ha querido recordar que están "en contra de la OTAN y del portaaviones USS Gerald R. Ford que se encuentra en el puerto de Palma".

Así según ha afirmado, los manifestantes lo que quieren "es un un embargo real de armas a Israel" y "una ruptura de relaciones con Israel" en todos los ámbitos porque lo que está ocurriendo "no puede quedar impune".